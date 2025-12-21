Venezuela afirma que Irán le ofreció apoyo tras ‘robo de buques’ por EU

Excelsior

El gobierno de Venezuela afirmó el pasado sábado que Irán le ofreció su apoyo diplomático y estratégico ante lo que Caracas calificó como el “robo de buques cargados de petróleo” por parte de Estados Unidos, luego de que Washington interceptara un segundo tanquero con crudo venezolano en un lapso de dos semanas.

El pronunciamiento se dio tras una conversación telefónica entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, en un contexto de creciente tensión en el Caribe y de endurecimiento de las medidas estadounidenses contra el comercio petrolero venezolano.

Caracas denuncia “piratería” tras nuevas incautaciones

El canciller venezolano, Yván Gil, señaló que durante la llamada, Teherán expresó su disposición a cooperar “en todos los ámbitos” para enfrentar lo que calificó como “piratería y terrorismo internacional”, en referencia a las acciones de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas a Venezuela

La conversación abordó los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano”, escribió Gil en un mensaje difundido en redes sociales, donde aseguró que Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno iraní.

Teherán confirma solidaridad, pero evita detallar medidas concretas

En contraste con el tono utilizado por Caracas, la cancillería de Irán emitió un comunicado más moderado sobre la conversación. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, subrayó la determinación de ambos gobiernos de consolidar y profundizar sus relaciones bilaterales, sin emplear los términos de “piratería” o “terrorismo internacional”.

El informe iraní, publicado el domingo, destacó la solidaridad de Teherán con el pueblo y el gobierno electo de Venezuela, al tiempo que advirtió sobre una “amenaza evidente a la paz y la estabilidad en la región”, aunque sin anunciar acciones específicas en respuesta a las incautaciones.

Estados Unidos confirma incautación de un segundo petrolero

Desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó a través de la red social X que las autoridades estadounidenses incautaron un petrolero que había atracado recientemente en Venezuela, en el marco de las sanciones vigentes.

Se trata de la segunda incautación registrada en dos semanas, luego de que el presidente Donald Trump decretara un “bloqueo total” a buques petroleros sancionados que operan con Venezuela, como parte de su estrategia de presión económica contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Alianza Irán-Venezuela se fortalece ante presión internacional

Irán es uno de los principales aliados internacionales de Venezuela, una relación que se fortaleció desde la llegada al poder de Hugo Chávez y se mantuvo durante la administración de Maduro. En el pasado, Teherán ha auxiliado a Caracas con envíos de combustible, alimentos y fármacos, en momentos de escasez provocados por las sanciones.

En 2022, ambos países firmaron un acuerdo de cooperación por 20 años, que contempla colaboración en sectores estratégicos como energía, industria y comercio, consolidando un eje político y económico frente a Estados Unidos.

China y Rusia también expresan respaldo a Caracas

Además de Irán, China y Rusia, otros aliados clave de Venezuela, han expresado su solidaridad con el gobierno de Maduro ante el despliegue de Estados Unidos en la región y las recientes acciones contra buques petroleros.

El escenario refuerza la polarización geopolítica en torno a Venezuela y anticipa una etapa de mayor confrontación diplomática, en la que el petróleo vuelve a colocarse en el centro del conflicto entre Caracas y Washington.