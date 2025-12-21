Documentos revelan que el FBI ignoró durante 10 años denuncias contra Jeffrey Epstein

Excelsior

Documentos recientemente publicados indican que el FBI fue advertido en la década de 1990 sobre la posible implicación de Jeffrey Epstein en delitos relacionados con pornografía infantil, pero no actuó durante casi diez años.

La información surge a partir de una denuncia presentada en 1996 por Maria Farmer, ex empleada del fallecido financista, que solo ahora ha sido confirmada públicamente por las autoridades.

Farmer, artista y ex colaboradora de Epstein en la adquisición de obras de arte, declaró haber alertado al FBI el 3 de septiembre de 1996 sobre conductas que consideraba graves y peligrosas.

Según su testimonio, Epstein había mostrado interés en material de carácter ilegal que involucraba a menores y la habría amenazado para que guardara silencio, pese a la denuncia, Farmer asegura no haber recibido respuesta durante años

“Esperé 30 años… Ya no pueden llamarme mentirosa”, afirmó Farmer en declaraciones al New York Times, tras conocerse la existencia de su denuncia en los archivos oficiales.

Además, expresó su indignación por el daño causado a otras víctimas durante el prolongado silencio institucional.

La confirmación llegó con la publicación, el viernes y sábado pasados, de miles de documentos ordenada por la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, en esos registros figura la denuncia presentada por Farmer, aunque su nombre apareció inicialmente tachado, algo que ella misma aclaró posteriormente.

De acuerdo con el documento, Epstein habría sustraído fotografías y negativos pertenecientes a Farmer, imágenes que involucraban a sus hermanas menores, y se sospecha que intentó comercializarlos, también se menciona que el financista realizó amenazas para evitar que el hecho fuera denunciado.

Farmer ha señalado que su denuncia no reflejaba todas sus preocupaciones y que insistió en que se investigara a personas cercanas a Epstein, entre ellas Ghislaine Maxwell, sin embargo, los archivos divulgados no incluyen referencias a Maxwell ni a otros colaboradores del entorno del financista.

Años después, la investigación federal derivó en el controvertido acuerdo judicial de 2008, ampliamente criticado por su indulgencia, para el abogado Brad Edwards, representante de varias víctimas, el manejo del caso constituye un episodio “vergonzoso” que amerita una investigación exhaustiva sobre los funcionarios que conocieron la denuncia y permitieron que se negara su existencia.

Farmer también presentó una denuncia ante la Policía de Nueva York, su hermana Annie testificó posteriormente en el juicio contra Maxwell, relatando experiencias ocurridas cuando era menor de edad.

La publicación de los archivos ha generado nuevas críticas, legisladores y observadores cuestionaron tanto el retraso en la divulgación completa de los documentos como el elevado nivel de tachaduras, entre ellos, el congresista Thomas Massie, coautor de la ley de transparencia, acusó a la administración Trump de no cumplir plenamente con la normativa.

El FBI fue contactado para solicitar comentarios, pero hasta el momento no ha emitido una respuesta oficial.