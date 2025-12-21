Video: Arzobispo llama a celebrar la navidad con el nacimiento de Jesús

María Huerta

Durante la tradicional misa dominical, a cargo del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, recordó a los fieles el próximo nacimiento de Jesús, pidió que en estas fechas festejen el verdadero significado de la navidad.

Resaltó que la navidad perdería su sentido, sino la viviéramos con justicia y, con ello, así el nacimiento de Jesús se diluye en luces y consumismo vacío.

Asimismo, explicó que cada domingo de Adviento tiene un tema espiritual propio, orienta la vivencia de este periodo de espera y esperanza y que se refleja de manera simbólica en la Corona de Adviento.

Este signo litúrgico, presente en templos y hogares, acompaña el camino espiritual de los creyentes mediante el encendido progresivo de sus cirios.