Un muerto y siete lesionados tras choque frontal en la Cuacnopalan-Oaxaca

By Redaccion1 / 19 diciembre, 2025

Desde Puebla

Choque frontal entre vehículo y una camioneta dejó una persona sin vida y siete personas lesionadas, dos en estado grave.

Los hechos ocurrieron sobre la supercarretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 132, en el tramo comprendido entre Coixtlahuaca y Tepelmeme.

Las personas lesionadas:
• Carlos, de 17 años
• Cristian Adrián, de 20 años
• Alexander Jimena, de 17 años
• Jenny Itzel, de 47 años
• Rosalba, de 48 años
• Yal, de 21 años
. Juan, de 51 años

Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de Leonel Aquino Álvarez a consecuencia de este trágico accidente.

