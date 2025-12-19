Un muerto y siete lesionados tras choque frontal en la Cuacnopalan-Oaxaca

Desde Puebla

Choque frontal entre vehículo y una camioneta dejó una persona sin vida y siete personas lesionadas, dos en estado grave.

Los hechos ocurrieron sobre la supercarretera Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 132, en el tramo comprendido entre Coixtlahuaca y Tepelmeme.

Las personas lesionadas:

• Carlos, de 17 años

• Cristian Adrián, de 20 años

• Alexander Jimena, de 17 años

• Jenny Itzel, de 47 años

• Rosalba, de 48 años

• Yal, de 21 años

. Juan, de 51 años

Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de Leonel Aquino Álvarez a consecuencia de este trágico accidente.