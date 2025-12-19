Alejandro Armenta firma convenio marco en material forestal

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta firmó un convenio marco en Materia Forestal para fortalecer las brigadas, combatir la deforestación, prevenir los incendios, impulsar la legalidad forestal y colocar a las comunidades en el centro de la política ambiental.

La titular de secretaría de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos indicó que no se trata solo de un acto administrativo, sino de una ruta de trabajo compartida con visión de largo plazo para conservar, restaurar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos forestales.

A su vez, el director general de Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Graf Montero, dijo que el convenio tiene como propósito establecer y formalizar las bases de coordinación, sumar esfuerzos y recursos entre el gobierno forestal y el estado que permita una mejor atención del sector forestal.

Resaltó que se contempla la coordinación de acciones en materia de conservación, protección, restauración, aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos forestales con un enfoque ecosistémico y la promoción de programas productivos.