México queda fuera de la próxima entrega del premio Oscar 2026

México quedó fuera de la próxima entrega del premio Oscar, luego de que la representante nacional “No nos moverán”, no pasó a la short list de Película Internacional, dada a conocer esta tarde por parte de la Academia de EU.
Es la séptima ocasión consecutiva en que México no avanza, siendo “ROMA”, de Alfonso Cuarón en 2018), la más reciente y que incluso obtuvo la estatuilla
La short list es una selección que se hace de las alrededor de 100 contendientes enviadas de igual número de países, de la cual saldrá la categoría final que se dará a conocer a mediados de enero.
Las 15 cintas internacionales que accedieron
- “Sound of falling” (Alemania)
- “Belén” (Argentina)
- “El agente secreto” (Brasil)
- “No other choice” (Corea del Sur)
- “Sirat” (España)
- “It was just an accident” (Francia)
- “Homebound” (India)
- “The president’s cake” (Irak)
- “Kokuho” (Japón)
- “All that’s left of you” (Jordania)
- “Sentimental value” (Noruega)
- “Palestine 36” (Palestina)
- “Late shift” (Suiza)
- “Left-Handed girl” (Taiwan)
- “The voice of hind rajab” (Túnez)
¿Quiénes integran la short list rumbo al Oscar 2026?
“Frankenstein”, de Guillermo del Toro, fue contemplada en la short list de Casting, Fotografía, Maquillaje, Música Original, Sonido y Efectos Visuales, donde también está el fenómeno de “Sinners”.
El fenómeno de Kpop Demon Hunters está en la lista de Canción Original con “Golden”, la cual por ahora tiene enfrente a “No place like home” y “The girl In the bubble”, interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande en “Wicked: For Good”.
