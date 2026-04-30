Rosy Ocampo presentó al elenco de “Corazón de Marruecos”, su nueva telenovela

Adaptación contemporánea del éxito melodramático “Mujer italiana viene a casarse” de Delia González.

Los protagonistas son José Ron, África Zavala y Claudia Álvarez.

Será grabada en Ciudad de México y en Marruecos.

Por Mino D’Blanc

En un desayuno en un conocido restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, la mañana de este martes 28 de abril la experimentada productora Rosy Ocampo confirmó quiénes serán los protagonistas de “Corazón de Marruecos”, su nueva telenovela que será grabada en Marruecos y en México.

-Roles estelares y contemporanización de un clásico a nivel mundial de las telenovelas mexicanas.

José Ron, África Zavala y Claudia Álvarez son los tres histriones que llevarán los roles principales de esta historia que es una adaptación de “Muchacha italiana viene a casarse” de Delia González, telenovela que fue estrenada en 1971 y en 2014 tuvo una segunda edición.

-En palabras de la productora:

Rosy Ocampo, quien ha tenido grandes éxitos telenoveleros como “Amigos por siempre”, “Cómplices al rescate”, “La fuerza del destino” y qué decir del universo “Vencer”, solo por mencionar algunos, discernió que esta nueva telenovela por su trama y estructura narrativa se ajusta perfectamente a los hábitos y a la preferencia de la audiencia del horario prime time.

También aseveró que es una historia donde el amor desafía dos culturas completamente diferentes y que en sus grabaciones contará con locaciones tanto de México como del país del norte de África.

-Elenco de primer nivel:

Además de los protagonistas mencionados anteriormente, participan actrices y actores de extraordinaria trayectoria como son Daniela Romo, Luis Roberto Guzmán, Chantal Andere, Mark Tacher, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Luis Gatica, Jesús Ochoa, así como Pedro de Tavira, Aarón Mercury, Tania Nicole, Michel Duval y Lucca De la Torre.

-Sinopsis:

Yasmine es una mujer que sale de Marruecos huyendo de un matrimonio forzado. Llega a México buscando la libertad y un nuevo destino. Es en donde conocerá a León quien es heredero de un emporio joyero. Juntos desafiarán prejuicios y construirán un futuro de amor y la esperanza.

-Historias compartidas en las telenovelas por parte de José Ron y África Zavala:

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que trabajan juntos en un melodrama. Hay que recordar que compartieron créditos en “Código Postal” en donde fueron también pareja. También trabajaron conjuntamente en “Los exitosos Pérez” y en “Papás por conveniencia” en donde José Ron fue el protagonista masculino, mientras que África Zavala fue la antagónica.

-Estreno:

Esta nueva producción de Rosy Ocampo se estrenará por Univision y por ViX el lunes 11 de enero del 2027 y el 18 del mismo mes en la barra estelar de las 21:30 horas por “las estrellas” en México.