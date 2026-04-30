Se inaugura la Cátedra Magistral Dra. Matilde Montoya en el salón Barroco de la BUAP

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Las doctoras Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacadas biólogas, hablaron sobre sus líneas de investigación.

El emblemático salón Barroco del Edificio Carolino de la BUAP fue sede de la inauguración de la primera Cátedra Magistral Dra. Matilde Montoya, la cual busca a través de las ponencias de destacadas científicas, como las doctoras Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez, democratizar el conocimiento e impulsar vocaciones científicas en niñas y jóvenes.

Durante la apertura de este evento, el cual se transmitió en diferentes plataformas digitales para llegar a estudiantes de todo el estado, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció la presencia de las ponentes, así como del gobernador Alejandro Armenta Mier y los representantes del Honorable Congreso del Estado de Puebla, además de las nueve universidades que integran su Consejo Consultivo Académico.

La Rectora recordó que Matilde Montoya Lafragua, quien alguna vez estuvo en el salón Barroco como estudiante, no sólo se convirtió en la primera médico en el país, sino que su firmeza y espíritu abrió la puerta de la educación superior a las mujeres.

En este sentido, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó el papel de la doctora Matilde Montoya en la apertura de oportunidades para las mujeres y sostuvo que esta cátedra es el mejor ejemplo para la formación de vocaciones científicas. De igual forma, Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, reconoció la histórica labor de Montoya Lafragua, al enfrentar los prejuicios de su tiempo y señaló que este esfuerzo demuestra que la ciencia es una inversión para el futuro de Puebla.

También estuvo presente Celina Peña Guzmán, subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Por su parte, la diputada María Soledad Amieva Zamora, presidenta del Consejo Consultivo Académico del Congreso local, refirió que la ciencia es una forma de servir a México, por lo que esta cátedra servirá como puente entre la academia, la ciencia y el Congreso.

Por último, Ana Laura Gómez Ramírez, presidenta del Consejo Consultivo Empresarial, agradeció a la Rectora Lilia Cedillo por su respaldo constante para que la ciencia se construya con determinación. Aseguró que estas cátedras permitirán inspirar a las líderes del futuro para que cuestionen y experimenten.

Al final del evento se entregaron reconocimientos a destacadas investigadoras de diversas instituciones educativas, entre ellas la doctora Rosalva Loreto López, directora de Patrimonio Histórico Universitario e Investigadora Nacional Emérita de la BUAP.