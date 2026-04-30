El artista y Buchanan’s Scotch Whisky se asociaron para producirla y lanzarla

Por Mino D’Blanc

“Dando vueltas” es el nuevo sencillo de Rauw Alejandro y marca el siguiente capítulo de la campaña del artista con la que celebra la energía, el ritmo y el sentido de familia que los latinos aportan al fútbol.

“Dando vueltas” fue realizada en un proceso creativo colaborativo, dirigida por el propio Rauw Alejandro junto con productores de legendarios músicos como Eduardo Cabra, Edgar Barrera, Ríos y Sebastián Otero, refleja el latido cultural de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la que el propio Rauw Alejandro y Buchanan’s Scotch Whisky, que es patrocinador en Norteamérica y Latinoamérica de tan trascendente evento deportivo y con la que el artista se asoció para producirla y lanzarla.

-Sobre el video de “Dando vueltas”:

Es una reivindicación del ritmo emocionante y electrizante del balompié, en el que el artista se integra al ritmo del juego con unas botas tecnológicas de dicho deporte de Buchanan’s.

Más que un video musical, es una experiencia visual cinematográfica llena de reverencia cultural. Más allá de todo, es un testimonio de la resiliencias y del lenguaje universal del fútbol, una fuerza capaz de unir a un mundo dividido a través del deporte y la alegría compartida. En él, al centrar la atención en la clase trabajadora latinoamericana, Rauw rinde homenaje a quienes impulsa la economía global, presentando la fuerza colectiva como el mayor activo.

La producción se ve aún más realzada por la participación excepcional de los legendarios coreógrafos Rich+Tone, quienes son conocidos por ser los creadores de algunos de los pasos de baile más icónicos del espectáculo. Su colaboración marca un momento trascendental, uniendo la visión moderna de Rauw Alejandro con el legado de algunos de sus mayores inspiradores.

El cantante y compositor discierne al cerrar el video: “si la vida fuera más como el fútbol, las fronteras no importarían, todos los idiomas nos conectarían y todos celebraríamos juntos”.

-Estreno mundial de “Dando vueltas”:

Tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. Rauw Alejandro y Buchanan’s Blended Scoth Whisky celebraron presencialmente y extendieron la fiesta en todo el continente americano. El cantante saludó a sus fans en Colombia, Puerto Rico y otros países a través de un video antes del lanzamiento de la canción.

El estreno fue precedido por la aparición de unas misteriosas de fútbol en ciudades de América del Norte y Latinoamérica, lo que adelantó un momento clave en el lanzamiento de la campaña de la empresa y que los fans podían descubrir a 50 días del inicio del Mundial 2026.

-Rauw Alejandro y el fútbol:

El intérprete discernió: “siempre soñé con convertirme en un jugador de fútbol y recuerdo lo esencial que se sentía la música antes de cada partido. Ahora, como artista, la forma en que entro al mundo de fútbol es a través de la música. Trabajar con Buchanan’s me dio la oportunidad de crear una canción especial para mi comunidad, una que refleje la alegría, la energía y la conexión que el fútbol aporta tanto a muchos de nosotros”.

-El fútbol y Buchanan’s Scoth Whisky:

Neil Shah, quien es director global de marca del portafolio de Whisk(e)y y en Díaego, aseveró: “para nosotros, el fútbol no es solo un deporte, es cómo unos unimos como familia. La canción de Rauw es la culminación de todol o que hace que la experiencia del fútbol latino sea tan especial. Mientras Buchanan’s Scoth Whisky sigue celebrando la Copa Mundial de la FIFA 2026 poniendo en primer plano la música, el ritmo y la comunidad, invitamos a los aficionados a unirse a nuestra familia y a celebrar juntos el espíritu del juego”.

Y es que la Copa Mundial de la FIFA 2026 para Buchanan’ Blended Scotch Whisky y para los latinos de todo el orbe, más que un torneo es una reunión familiar que toma el estilo latino, la creatividad y la alegría que comienzan en el campo y lleva a celebraciones más audaces, más profundamente conectadas e indudablemente más divertidas. En un momento en que el fútbol moderno se está orientando hacia un juego más estructurado y basado en datos, la expresión individual y el estilo característico del balompié latino se están volviendo menos comunes.

-Actividades “Buchananseras” previas a la justa deportiva:

La celebración musical extendida de Buchanan’s continuará en el período previo al Mundial, conectando culturas y comunidades donde el amor por el fútbol dirige cada reunión a través de las siguientes activaciones:

a) Contenido global con Rauw Alejandro: una serie de contenido protagonizado por el artista, que invita a los fans a experimentar cómo influye la cultura latina del fútbol en nuestro mundo, haciendo que el juego sea más dinámico, ruidoso y conectado.

b) Colección de botellas edición limitada: diseñada en colaboración con el colectivo cultural Kids of Immigrants, la colección celebra la identidad y el sentido de pertenencia rindiendo homenaje a los lugares donde late el pulso del fútbol, desde los campos hasta las calles y los estadios.

c) Celebraciones culturales en todo el continente americano: desde reuniones para ver los partidos, hasta experiencias para los aficionados, Buchanan’s estará presente donde quiera que los aficionados se reúnan para celebrar el juego juntos.

d) Cócteles destacados del torneo: incluyendo la Buchanita que es la bebida insignia de la marca para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que está elaborada con Buchanan’s 12-Años DeLuxe Blended Scotch Whistky y jugo de piña. Esta bebida aporta un toque distintivo de Buchanan’s a los rituales de cada partido, ya que la gente la puede disfrutar en los puestos de comida de los estadios, bares, zonas de aficionados y fiestas para ver el partido en casa.