El daño solar se acumula desde la infancia, cuando la piel es más delgada y sensible

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Durante la primavera, los niveles de radiación UV aumentan en gran parte del territorio mexicano, particularmente en zonas de playa y ciudades de gran altitud como la Ciudad de México lo cual, combinado con actividades al aire libre prolongadas, incrementa la exposición acumulada al sol.

Ante ello la doctora Daniela Bañuelos explica que la piel de los niños es más delgada y sensible, lo que la hace más susceptible a los efectos de la radiación UV y cada episodio de quemadura solar incrementa el riesgo de daño celular acumulativo.

La dermatóloga y tricóloga agrega que, en un país con altos niveles de radiación solar durante gran parte del año como el nuestro, la fotoprotección infantil se vuelve un tema prioritario de salud.

“Diversos estudios han demostrado que una gran proporción del daño solar acumulado ocurre durante la infancia, lo que puede traducirse en afectaciones visibles y no visibles en la piel a lo largo de la vida”.

La fotoprotección mineral es ideal para niños porque minimiza el riesgo de irritación y ofrece protección inmediata. Es una herramienta fundamental en la prevención del daño solar desde la infancia, añade la especialista, quien agrega que el incremento en la exposición al sol también eleva significativamente el riesgo de daño en la piel, especialmente en niñas y niños, quienes representan uno de los grupos más vulnerables frente a la radiación ultravioleta (UV).

A pregunta expresa sobre las opciones existentes, la doctora Bañuelos comenta que la firma mexicana Panalab ha desarrollado una línea especializada de protectores solares minerales para toda la familia, diseñados para ofrecer alta protección, excelente tolerancia y una experiencia cosmética adecuada para su uso diario.

Por ello recomienda reforzar los hábitos de protección solar desde edades tempranas, priorizando el uso de protectores solares seguros, eficaces y diseñados para piel sensible como es la fotoprotección mineral que es la mejor opción para niños y pieles sensibles como la barra (Panalab Mineral Safe Stick FPS 50+) que se aplica rápidamente y sin ensuciar manos, lo cual también facilita su re-aplicación cuando practican actividades al aire libre.

“La fotoprotección mineral ha cobrado relevancia como una de las alternativas más seguras para proteger la piel infantil. A diferencia de los filtros químicos, los protectores solares minerales actúan formando una barrera física sobre la piel que refleja la radiación solar, sin penetrarla”.

Dichos productos están formulados especialmente para:

Niños con piel sensible o reactiva

Bebés (según indicación médica)

Personas con dermatitis, alergias o piel atópica

Familias que buscan alternativas dermatológicamente seguras

Por ello, la doctora Bañuelos recomienda adoptar una estrategia integral de fotoprotección que incluya:

Aplicación de protector solar mineral cada 2 horas

Uso de sombreros, gorras y ropa con protección UV

Evitar la exposición directa entre las 11:00 y las 16:00 horas

Reaplicar el producto después de nadar o sudar

Educación y prevención: clave para el futuro de la piel

Más allá de una medida estética, la fotoprotección en niños debe entenderse como una acción preventiva de salud a largo plazo. Generar hábitos desde edades tempranas no solo protege la piel en el presente, sino que reduce significativamente el riesgo de enfermedades cutáneas en la vida adulta.