Pobreza laboral baja a 32.3% en México, mínimo histórico

EL VALLE

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López, informó que el país ha registrado avances en ocupación y formalización del empleo desde 2019, el funcionario, señaló que en ese periodo se han creado 6.9 millones de empleos, de los cuales el 58 por ciento corresponden a plazas formales, lo que representa alrededor de cuatro millones de puestos con acceso a prestaciones y seguridad social.

Destacó que el país mantiene una tasa de desocupación de 2.4 por ciento, considerada una de las más bajas entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Agregó que este indicador se ha mantenido en niveles bajos durante los últimos meses.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, aclaró que no hubo una caída en el empleo formal, sino diferencias de cómo se mide: la ENOE mide la ocupación en general, incluyendo trabajadores por cuenta propia o informales, mientras que el IMSS registra exclusivamente empleos formales afiliados al sistema de seguridad social e informó que en el primer trimestre de 2026 se generaron 207 mil nuevos empleos formales y que al cierre de marzo había 22.7 millones de puestos registrados en el IMSS, la segunda cifra más alta para ese mes en la historia, pues en el comparativo anual, de marzo de 2025 a marzo de 2026, se crearon 250 mil empleos formales adicionales. Mientras que, en materia salarial, indicó que el salario base de cotización promedio se ubicó en 663.5 pesos diarios, con un incremento anual de 44 pesos, equivalente a 7.1 por ciento.

Autoridades federales también señalaron que la reducción de la pobreza laboral responde a una combinación de factores como el incremento del salario mínimo y la creación de empleos formales, lo que, afirmaron, ha permitido mejorar el ingreso de las familias.

En otros temas, María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, se negó a asistir a la reunión de trabajo programada para este martes con las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado, a fin de dar una explicación sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) en un operativo que se realizó en la entidad. Casi a la par, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación por el caso.

En un comunicado, el Gobierno de Chihuahua informó que Maru Campos, como se le conoce a la mandataria estatal, rechazó participar en la reunión de trabajo en el Senado de la República para no comprometer las investigaciones en curso. “La decisión fue notificada mediante oficio dirigido a la Senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado”, afirmó.

En el documento con fecha del 27 de abril, la gobernadora explicó que la decisión responde a la necesidad de “salvaguardar el adecuado desarrollo de las diligencias en curso, evitando en todo momento comprometer información de carácter confidencial o clasificada, en resguardo de la propia investigación y de la Seguridad Nacional, así como de la debida reserva y conducción institucional de la información”.

Finalmente, la mandataria Sheinbaum Pardo, reveló que, la FGR inició una carpeta de investigación para esclarecer la colaboración de los agentes estadounidenses con las autoridades de Chihuahua, la cual quedó exhibida después del accidente automovilístico que sufrieron al regresar del operativo en el que fueron descubiertos y destruidos dos narcolaboratorios.