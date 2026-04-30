Yuridia anuncia su nueva gira “Las Cartas Sobre la Mesa Tour” y desata emoción entre sus fans

EXCELSIOR

Yuridia dio a conocer su gira “Las Cartas Sobre la Mesa Tour”, un proyecto que ya tiene varias ciudades confirmadas y una preventa próxima

La cantante Yuridia está lista para reencontrarse con su público a lo grande. A través de sus redes sociales, confirmó lo que muchos esperaban: una nueva gira titulada “Las Cartas Sobre la Mesa Tour”, un proyecto que promete emociones al límite y una conexión más directa que nunca con sus fans.

Un regreso sin filtros:

Desde el propio nombre del tour, queda claro que esta etapa será distinta. La intérprete de Ya te olvidé apuesta por un espectáculo cargado de sentimiento y momentos intensos, donde cada canción buscará tocar fibras profundas.

Ciudades confirmadas y expectativa al máximo:

El recorrido incluirá varias ciudades importantes del país como Ciudad de México, León, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Villahermosa, Ciudad Juárez, Torreón, Cancún, Mérida y Guadalajara, perfilándose como una de las giras más ambiciosas del año.

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La preventa arrancará el 6 y 7 de mayo, fechas que ya tienen a sus seguidores contando los días para asegurar su lugar.

Este tour llega cuando Yuridia atraviesa una etapa sólida, respaldada por llenos totales y logros importantes, como su presentación en la Plaza de Toros México, donde reunió a miles de personas.

En redes sociales, la emoción no se ha hecho esperar: hay quienes ya planean seguir varias fechas y otros que anticipan que esta podría ser la gira más intensa de toda su trayectoria.

Yuridia es una de las voces más reconocidas dentro de la música mexicana actual, gracias a su interpretación llena de fuerza y sentimiento. Su salto a la fama llegó en 2005, cuando participó en el programa La Academia, donde obtuvo el segundo lugar, pero eso no impidió que su carrera despegara con gran éxito.

Con el paso del tiempo, se ha consolidado como una figura clave en la balada y el pop en español, ganándose un lugar importante dentro de la industria musical en México. Canciones como “Ya te olvidé” la impulsaron fuertemente en popularidad, y desde entonces ha logrado llenar importantes escenarios y mantener una conexión muy sólida con su público