BUAP confirma puente del 1ro al 5 de mayo

María Huerta
La BUAP tendrá puente, toda vez que del primero al cinco de mayo no tendrá clases, regresará a sus labores el miércoles 6 de mayo.
A través de la circular 016/2026, el secretario general de la BUAP, Damián Hernández Méndez, informó que se acordó declarar como día no laborable el próximo lunes 4 de mayo, dicha decisión se tomó a raíz de las solicitudes de Haydee López Mosqueda y Carlos Armando Ríos Acevedo, secretarios del Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos (SITBUAP) y de la Asociación Sindical de Personal Académico (ASPABUAP), respectivamente.
Este viernes se conmemora el Día Internacional del Trabajo y es descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo, mientras el martes se recuerda la Batalla de Puebla del 5 de Mayo.
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