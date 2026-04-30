BUAP confirma puente del 1ro al 5 de mayo

María Huerta

La BUAP tendrá puente, toda vez que del primero al cinco de mayo no tendrá clases, regresará a sus labores el miércoles 6 de mayo.

A través de la circular 016/2026, el secretario general de la BUAP, Damián Hernández Méndez, informó que se acordó declarar como día no laborable el próximo lunes 4 de mayo, dicha decisión se tomó a raíz de las solicitudes de Haydee López Mosqueda y Carlos Armando Ríos Acevedo, secretarios del Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos (SITBUAP) y de la Asociación Sindical de Personal Académico (ASPABUAP), respectivamente.

Este viernes se conmemora el Día Internacional del Trabajo y es descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo, mientras el martes se recuerda la Batalla de Puebla del 5 de Mayo.