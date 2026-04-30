Lanzan convocatoria en la policía auxiliar Puebla

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla lanzó una convocatoria para la policía auxiliar.

La dependencia detalló que el salario es de 11 mil 833 pesos mensuales.

Sumado a ello, reciben un apoyo para el curso de inducción en Formación Inicial.

Los interesados pueden comunicarse al 22 29 44 32 40, extensión 1605 o asistir a calle de Los Palos s/n en San Pablo Xochimehuacan en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.