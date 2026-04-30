Hormiga González brilla en su debut comercial con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Medio Tiempo

Uno de los jugadores más destacados rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana es Armando González, quien en poco tiempo se ha ganado el cariño de la afición de Chivas y también de los fanáticos del anime.

Además de demostrar su potencial en la cancha lo que le valió ser considerado entre los seleccionados para la justa mundialista la ‘Hormiga’ González suma otro éxito a su carrera al aparecer en su primer comercial.

¿Cómo es el comercial en el que aparece la Hormiga González?

A través de redes sociales comenzó a viralizarse el primer comercial de la Hormiga González, el cual contiene elementos del futbol y también guiños a varias animes.

El comercial forma parte de la campaña de Vuala en el que los aficionados podrán encontrar a los jugadores del Mundial 2026 como figuras coleccionables dentro de los paquetes.

La introducción de este anuncio comienza con unos niños jugando futbolito, cuando mágicamente se transportan a un estadio de futbol portando la playera de la Selección. Los niños al estilo ‘Bakugan’ comienzan a invocar a las figuras de los jugadores para que los ayuden a ganar el partido.

Cuando el partido se queda en empate uno de los niños invoca a la Hormiga y aparece en medio del campo para ayudarles, realizando un ataque al estilo de ‘Naruto’ para combatir al Piojo Herrera que se encontraba del otro lado de la cancha.

Este comercial representa la importancia del futbol para las infancias, así como la relación que existe actualmente con el anime, todo gracias a las icónicas poses que hace Armando Gónzalez cada vez que mete un gol.

¿Quiénes aparecerán en los Vuala?

La promoción de Vuala relacionada con el Mundial 2026 tendrá llaveros coleccionables, balones con banderas del mundo y también figuras coleccionables del once inicial.

Por el momento en los empaques de Vuala solamente se ecuentran los llaveros, pero más adelante se incluirá a los jugadores para que puedas coleccionarlos todos.