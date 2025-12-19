En Puebla se recuperan más de 2 millones de litros de hidrocarburo

- A un año de gobierno, coordinación interinstitucional consolida resultados en seguridad
- La Secretaría de Seguridad incorporó 271 nuevos policías estatales y 237 patrullas con tecnología conectada al C5i.
Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La coordinación permanente y estratégica entre las fuerzas federales y estatales se consolidó como un eje clave para alcanzar resultados significativos en materia de seguridad, durante el primer año de gestión del gobernador Alejandro Armenta.
Se aseguraron más de 2 millones de litros de hidrocarburo, lo que convirtió a Puebla como referente nacional en la materia, gracias a la inclusión de la Estrategia Nacional de Seguridad, que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Para alcanzar este tipo de resultados, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fortaleció a la Policía Estatal con 271 nuevos elementos, quienes coordinaron acciones con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República.
A lo anterior, se suma la distribución estratégica de 237 nuevas patrullas equipadas con tecnología de geolocalización, comunicación táctica y con conexión al C5i, con el propósito de reforzar la presencia policial y optimizar los tiempos de atención a la ciudadanía.
