Ponche navideño, una combinación de tradición mexicana, sabor y nutrientes

Por la Mtra. Paulina Elizabeth Ochoa Moreno, profesora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

El ponche navideño es una de las bebidas más representativas de las celebraciones decembrinas en México y en diversas regiones de América Latina. Su aroma, calidez y sabor que combina especia y frutas, así como algunos endulzantes lo convierten en un símbolo de convivencia, unión familiar y tradición. Es una preparación rica en vitaminas, minerales y fibra.

Tiene raíces que combinan influencias indígenas, europeas y asiáticas. Su origen se remonta a la India, donde se preparaba una bebida llamada pañc o panch, que significa “cinco” por tener cinco ingredientes básicos: alcohol, azúcar, agua, limón, té o especias. Los españoles la trajeron a América, donde se fusionó con ingredientes locales como la caña de azúcar, el tejocote, la guayaba y los frutos deshidratados.

A partir de esta mezcla de ingredientes locales, el ponche se convirtió en una bebida característica de las posadas, celebraciones religiosas y festividades decembrinas.

El ponche navideño es una bebida tradicional que, más allá de su relevancia cultural, posee un alto valor nutricional gracias a los ingredientes naturales que lo componen. Sus frutas ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico, la salud digestiva, regulación metabólica y bienestar general. El ponche puede considerarse una herramienta educativa y dietética valiosa durante la época decembrina, siempre que se consuma de manera equilibrada y con moderación.

A continuación, te comparto los ingredientes más utilizados y tradicionales del ponche navideño y su valor nutricional:

Tejocote: es uno de los frutos más característicos del ponche y es una fuente excepcional de nutrientes, contiene vitamina C, fibra, carotenoides (Vitamina A) y antioxidantes.

Guayaba: es una de las frutas que contiene mayor cantidad de vitamina C, fibra soluble e insoluble, vitamina B9, folatos y antioxidantes.

Manzana: aporta dulzor natural, textura y variedad de micronutrientes. Aporta fibra, vitamina A y C, minerales como potasio y antioxidantes.

Pera: añade suavidad, contiene fibra soluble, vitamina C y agua.

Ciruela pasa: contiene fibra y energía, vitamina K y C, potasio y antioxidantes.

Pasas: fuente natural de azúcares saludables, micronutrientes y antioxidantes.

Caña de azúcar: aporta sabor, textura, dulzor y representa la alegría y abundancia.

Jamaica: aporta sabor ácido y antioxidantes.

Tamarindo: ingrediente ácido que equilibra el sabor dulce del ponche, fibra soluble y polifenoles.

Canela: es una de las especias más utilizadas. Contiene aceites esenciales con propiedades antiinflamatorias, aporta un sabor y aroma único.

Clavo: es una especia con propiedades antimicrobianas y antioxidantes.

Piloncillo: endulzante tradicional derivado de la caña.

El ponche es seguro y nutritivo para todos, siempre y cuando no se combine con alcohol. Existen algunas patologías como la diabetes en las cuales se pueden hacer unos cambios como consumirlo sin piloncillo, con mayor proporción de frutas de bajo índice glucémico como manzana y pera y evitando el consumo del caldo, solo mejor incluir fruta y fibra.

Si padeces de estreñimiento algunos alimentos que contiene el ponche pueden ayudarte a incrementar el tránsito intestinal, entre ellos se encuentra: la ciruela, tamarindo, pera y manzana.

Promover el consumo de ponche saludable puede significar un puente entre la identidad cultural y la alimentación consciente, demostrando que las tradiciones culinarias pueden adaptarse a estilos de vida saludables sin perder su esencia. Forma parte de la temporada navideña y es una bebida para disfrutar en familia y amigos.