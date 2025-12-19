Pepe Chedraui y MariElise Budib encabezan convivencia navideña en el Dormitorio Municipal

Desde Puebla

Puebla, Pue., 19 de diciembre de 2025.- El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui, a través del Sistema Municipal DIF, que preside MariElise Budib, organizó una convivencia con motivo de las fiestas decembrinas para las y los usuarios del Dormitorio Municipal, con el objetivo de brindar un momento de cercanía y acompañamiento.

Durante la velada, el presidente municipal y la presidenta del patronato del SMDIF participaron en la cena y dialogaron con las y los asistentes, quienes expresaron su agradecimiento por la atención y el gesto solidario.

Asimismo les ofrecieron prendas de abrigo para hacer frente a las bajas temperaturas durante diciembre y enero y les extendieron la invitación para hacer uso de los servicios que ofrece este espacio.

El Dormitorio Municipal brinda atención de 19:00 a 07:00 horas, con servicios que incluyen cena y desayuno calientes, áreas de aseo personal y espacios diferenciados para familias, hombres, mujeres y personas con discapacidad.

Asimismo, en caso de requerirse, se brinda atención legal, psicológica y médica.