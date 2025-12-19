Aprueba Comisión del Congreso Programa Anual de Trabajo y de Auditorías de la Unidad Técnica

– Presentan proyecto de trámites digitales en el Congreso para 2026

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, las y los diputados aprobaron el Programa Anual de Trabajo y el Programa Anual de Auditorías de la Unidad Técnica, a fin de dar continuidad a las acciones de fiscalización y rendición de cuentas.

Ante las y los legisladores, el titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Muñoz Violante, explicó que el Plan Anual de Trabajo correspondiente al 2026 considera acciones como la recepción de declaraciones de servidoras y servidores públicos de la ASE, la admisión y atención de quejas o denuncias contra éstos.

Además, asistir a los actos de entrega de las y los servidores públicos del órgano de fiscalización y auxiliar a la Comisión en la elaboración de los análisis y la conclusión del informe general, los informes individuales y demás documentos que le envíe la ASE.

De igual forma, se aprobó el Programa Anual de Auditorías que, de acuerdo con el titular de la Unidad Técnica, contempla concluir con los procedimientos correspondientes a la revisión del ejercicio 2024 y realizar auditorías financieras de cumplimiento, desempeño y, en su caso, de obra pública de la ASE del ejercicio 2025.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez y el diputado José Miguel Trujillo de Ita, destacaron la necesidad de mantener un análisis puntual a través de la Unidad Técnica, para que los entes fiscalizados lleven a cabo un transparente y adecuado uso de los recursos.

COMITÉ ANUNCIA PROYECTO DE TRÁMITES DIGITALES EN EL CONGRESO PARA 2026

El Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, que preside la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, dio a conocer que en el 2026 iniciará el Proyecto de Trámites Digitales del Congreso del Estado.

En su intervención, la diputada propuso un plan para digitalizar gran parte de los trámites que se llevan a cabo al interior del Congreso, alineado con el Plan México, para agilizar el trabajo de las áreas jurídico-administrativas, así como mejorar el seguimiento de documentos e información.

La legisladora señaló que la implementación de este plan de digitalización no se hará de forma aislada, sino a través de un esquema de colaboración técnica y académica, con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado, el Consejo Consultivo Académico y de Innovación, y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA PRESENTA PLAN DE TRABAJO

La diputada Norma Estela Pimentel Méndez, presidenta de la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura del Congreso del Estado, presentó el Plan de Trabajo 2026 del órgano colegiado, el cual se fundamenta en tres valores clave: la mejora regulatoria, el gobierno abierto y la innovación tecnológica.

En su exposición, señaló que estos pilares buscan fortalecer el marco jurídico para hacerlo más eficiente, claro y transparente, al promover la modernización digital en sectores estratégicos como la obra pública, la movilidad y las comunicaciones.

Consideró que los retos que marcarán la agenda legislativa del órgano colegiado son la necesidad de legislar con perspectiva de cambio climático para proteger a los 217 municipios del Estado. Asimismo, se dará prioridad a la reducción de la brecha digital, especialmente en zonas rurales, para garantizar un acceso equitativo a la información y a los servicios públicos.

Dijo que otro eje fundamental es la seguridad en las construcciones y el uso de suelo, asegurando que tanto los proyectos públicos como los desarrollos privados cumplan de manera estricta con normas técnicas, permisos especializados y criterios de protección civil preventivos.