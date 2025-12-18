Inseguridad Slider Principal

Secuestraron al hijo de la directora de telesecundaria de Aljojuca

By Redaccion1 / 18 diciembre, 2025

Desde Puebla

En la localidad de San Miguel Tecuitlapa, municipio de Aljojuca acaban de secuestrar al hijo de la directora de la telesecundaria y a ella la despojaron de sus pertenencias.

Los policías no acudieron al lugar.

 

