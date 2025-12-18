Secuestraron al hijo de la directora de telesecundaria de Aljojuca

Desde Puebla
En la localidad de San Miguel Tecuitlapa, municipio de Aljojuca acaban de secuestrar al hijo de la directora de la telesecundaria y a ella la despojaron de sus pertenencias.
Los policías no acudieron al lugar.
