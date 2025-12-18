Robaron con violencia camioneta en la carretera federal México- Tuxpan

Abelardo Domínguez
Denuncian el robo de vehículo con lujo de violencia sobre la carretera Ffderal México Tuxpan en Huauchinango.
Es una camioneta NP300.
Alrededor de las 9:30 y 10 de la noche, sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura de la Entrada, colonia La Paz, Huauchinango.
La camioneta fue robada apunta de arma de fuego por sujetos desconocidos, quienes huyeron con Nissan Np 300 blanca, modelo 2017 y placas LLA470C.
Lamentablemente, en la zona han continuado los asaltos y robos sin que personal de la Guardia Nacional haga presencia, para brindar seguridad a los automovilistas y pasajeros.
Los propietarios ya han interpuesto la denuncia correspondiente.
You may also like
-
Gobierno de Puebla puso a disposición 65 dormitorios seguros para esta temporada decembrina
-
Balearon al “Goku” afuera de una vivienda en Venustiano Carranza; se reporta grave
-
Cepal prevé que México será el país con menor crecimiento económico de América Latina en 2025
-
Los directores que han puesto a temblar a la iglesia
-
Por luces navideñas de dudosa procedencia se presentan accidentes en temporada navideña: Rubén Borau