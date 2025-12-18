Seahawks vs. Rams: ¿A qué hora y dónde ver en vivo Thursday Night Football semana 16 de la NFL hoy?

MEDIO TIEMPO
¡Tenemos Thursday Night Football! Las acciones de la Semana 16 de la NFL arrancan este jueves 18 de diciembre, y para abrir la cartelera tendremos un duelo divisional electrizante, cuando Seattle Seahawks reciba a Los Angeles Rams.
Sam Darnold y los Seahawks buscarán arrebatarle el liderato a Matt Staford y los Rams, ambos equipos con marca de 11-3, definen el destino del Oeste de la NFC; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.
¿A qué hora juega Seahawks vs. Rams HOY?
- Fecha: jueves 18 de diciembre 2025
- Horario: 19:15 horas (centro de México)
- Sede: Lumen Field, Seattle, Washington
¿Dónde ver Seahawks vs. Rams EN VIVO?
- Transmisión: Fox Sports
- Streaming: Fox Sports Premium, Amazon Prime Video, DAZN (Game Pass)
Pronósticos
#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Seahawks vs. Rams van así hasta el momento.
- SEA Seahawks: -127
- LA Rams: +102
