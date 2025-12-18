Desde la Pasión

Seahawks vs. Rams: ¿A qué hora y dónde ver en vivo Thursday Night Football semana 16 de la NFL hoy?

By Redaccion1 / 18 diciembre, 2025

MEDIO TIEMPO

¡Tenemos Thursday Night Football! Las acciones de la Semana 16 de la NFL arrancan este jueves 18 de diciembre, y para abrir la cartelera tendremos un duelo divisional electrizante, cuando Seattle Seahawks reciba a Los Angeles Rams.

Sam Darnold y los Seahawks buscarán arrebatarle el liderato a Matt Staford y los Rams, ambos equipos con marca de 11-3, definen el destino del Oeste de la NFC; conoce los horarios, canales en vivo y pronósticos de #RushBet.

¿A qué hora juega Seahawks vs. Rams HOY?

  • Fecha: jueves 18 de diciembre 2025
  • Horario: 19:15 horas (centro de México)
  • Sede: Lumen Field, Seattle, Washington

¿Dónde ver Seahawks vs. Rams EN VIVO?

  • Transmisión: Fox Sports
  • Streaming: Fox Sports Premium, Amazon Prime Video, DAZN (Game Pass)

Pronósticos

#RushBet trae para ti los mejores números de apuestas deportivas, y los momios del partido entre Seahawks vs. Rams van así hasta el momento.

  • SEA Seahawks: -127
  • LA Rams: +102

