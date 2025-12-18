Van por la dirigencia estatal del PRI Xitlalic Ceja y Lorenzo Rivera

Se registraron como fórmula para presidencia y secretaría general

María Huerta

Xitlalic Ceja y Lorenzo Rivera se registraron por la dirigencia estatal del PRI como presidenta estatal y secretario general, respectivamente.

Acompañados por la militancia tricolor, Ceja y Rivera entregaron la documentación correspondiente y pidieron participar en el proceso interno “del partido histórico”.

En este sentido, Lorenzo Rivera dejó en claro que la fórmula con Ceja buscará hacer al PRI un partido fuerte, competitivo y unido.