Avala Comisión del Congreso impulso a estrategias digitales para prevenir violencia contra las mujeres

Desde Puebla

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de las Mujeres a que, en coordinación con las secretarías de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Seguridad Pública, diseñe e implemente estrategias digitales para prevenir y brindar atención oportuna a las mujeres poblanas en situación de violencia o emergencia.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Xel Arianna Hernández García consideró que esta propuesta es un primer paso para solicitar información técnica que permita el desarrollo de políticas públicas orientadas a proteger a las mujeres, quienes son las principales afectadas en el ecosistema digital.

Cabe mencionar que el proyecto se formuló con la propuesta legislativa de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta.

COMISIÓN EXHORTA A MUNICIPIOS CON ALERTA DE GÉNERO A RENDIR INFORME SOBRE ACCIONES DE SEGURIDAD

Por otra parte, las integrantes de la Comisión aprobaron un exhorto dirigido a los 50 municipios incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Puebla, con el objetivo de que rindan un informe ejecutivo ante la Secretaría de Gobernación sobre el seguimiento, cumplimiento y evaluación de las 45 medidas de prevención, seguridad y justicia establecidas en dicha declaratoria.

Asimismo, se solicitó que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, los Ayuntamientos elaboren y difundan un plan de trabajo para atender dichas medidas e impulsen campañas informativas para la concientización y prevención de la violencia de género, el feminicidio y la desaparición de niñas, mujeres y adolescentes.

Al respecto, la diputada promovente del punto de acuerdo, Fedrha Isabel Suriano Corrales, subrayó que no se debe normalizar la violencia en la entidad: “Los municipios deben estar apegados a la ley y a los requerimientos, así como justificar los recursos asignados para esta erradicación. No se trata de crear nuevas obligaciones, sino de dar cumplimiento a las ya previstas bajo los principios de debida diligencia, transparencia y evaluación permanente”, afirmó.

En su intervención, la diputada Xel Arianna Hernández García respaldó el acuerdo para que los Ayuntamientos brinden atención puntual mediante una estrategia integral. Asimismo, solicitó que se integre a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para dar seguimiento cercano al tema.

Finalmente, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala enfatizó la importancia de que este proceso no se limite a la entrega de un informe, sino que se convierta en un seguimiento puntual de las acciones concretas realizadas por cada uno de los 50 municipios con alerta.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Xel Arianna Hernández García, Ana Laura Gómez Ramírez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y Kathya Sánchez Rodríguez.

Reconocen a Pavel Gaspar Ramírez por impulsar la figura de diputado migrante

– Se inaugura en el CIS la sala de líderes Migrantes “Gilberto Bosques Saldívar”

En el marco del Día del Migrante Poblano, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, participó en la inauguración de la Sala de Líderes Migrantes “Gilberto Bosques Saldivar”, en el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM).

En el evento se destacó la importancia del nacimiento de la primera diputación migrante en el Congreso del Estado de Puebla, la cual reconoce a las mujeres y hombres que han dejado su tierra y su familia para buscar una mejor calidad de vida y contribuir al desarrollo de su comunidad y del estado.

En su mensaje, el legislador —quien se definió como migrante— subrayó que, aún en la distancia, las y los poblanos mantienen vivo el amor por sus familias y su tierra, contribuyendo mediante remesas y proyectos comunitarios. Destacó que el avance hacia una representación migrante en 2027 es resultado del trabajo legislativo y de la Comisión correspondiente, y afirmó que cada migrante influye en su comunidad y merece reconocimiento.

La sala de Líderes Migrantes Poblanos rinde homenaje a 59 mujeres y hombres que, desde la migración, han construido comunidad, defendido derechos, preservado la cultura y fortalecido los lazos entre Puebla y Estados Unidos.

El director general del IPAM, David Espinoza, mencionó que la Sala de Líderes Migrantes Poblanos “Gilberto Bosques Saldívar”, es un espacio permanente de memoria, reconocimiento y justicia histórica.

Señaló que la migración “no es un delito, es un acto de esperanza”, retomando el legado humanista de Gilberto Bosques Saldívar, diplomático poblano originario de Chiautla de Tapia, reconocido por salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial.

El evento contó con la presencia de la diputada local, Araceli Celestino Rosas y líderes migrantes como Jesús Torreblanca Guzmán, Jaime Lucero, Ricardo Andrade, Lino León, Roberto Bravo, María Varela, Arturo Cruz García y Antonino Soriano Soriano.

Finalmente, fue inaugurada la exposición fotográfica del diplomático y embajador Gilberto Bosques Saldívar, donde se muestran momentos históricos importantes del destacado poblano.