Dejaron cadáver estambado en Santa Catarina

By Redaccion1 / 18 diciembre, 2025

Desde Puebla

Cubierto con bolsas y en tambo fue hallado el cadáver de una persona en la colonia Santa Catarina, Puebla capital.

En el interior de una bodega,ben avenida Libertad, esquina con Juventino Sánchez Ita.

Se desconocen detalles de la víctima.

