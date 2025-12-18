Invitan a visitar el domo sensorial “Sintamos la Navidad”

Desde Puebla

Puebla, Pue., 18 de diciembre de 2025.- Gobierno de la ciudad anuncia la apertura del domo sensorial “Sintamos la Navidad”, una experiencia sensorial diseñada para despertar los sentidos y evocar las emociones más profundas de la temporada decembrina.

Este espacio estará disponible hasta el 25 de diciembre, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. Cada 20 minutos se llevará a cabo una función con una duración aproximada de 10 minutos, permitiendo que el público pueda disfrutar de un recorrido sensorial único.

Durante la experiencia, las y los visitantes serán guiados a través de un espectacular diseño sonoro que, en tan solo diez minutos, los transportará a los antecedentes de la tradición navideña en México. El recorrido busca despertar recuerdos entrañables y reconectar a cada espectador con sus raíces familiares, aquellas que, más allá de cualquier condición social, permanecen vivas en la memoria afectiva de las fiestas navideñas.

Además del componente auditivo, el domo integra elementos sensoriales de olfato, tacto y gusto, que complementan la inmersión y fortalecen la conexión emocional del público. Esta propuesta invita también a una reflexión personal, evocando los valores, historias y momentos que forman parte de la identidad colectiva en torno a la Navidad.

“Sintamos la Navidad” se presenta como una iniciativa que busca reunir a las familias en un entorno de magia, tradición y memoria sensorial, celebrando lo que nos une durante esta época del año.