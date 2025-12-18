Para el mundial 2026, implementan comando de seguridad en Puebla

-El COSS estará integrado por instancias federales y estatales que trabajarán permanentemente en conjunto para garantizar una atención oportuna y eficaz.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- De cara a la Copa Mundial FIFA 2026 y con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y garantizar la atención oportuna a la población local, visitantes, delegaciones deportivas y personal operativo, el gobierno federal y el estatal instalaron el Comando Operativo para la Seguridad en Salud (COSS).

Durante el evento protocolario, el director del Centro Operativo para la Atención de Contingencias (COPAC) de la Secretaría de Salud del gobierno federal, Abel Peralta Benítez, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional como eje central de este plan nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al presentar las acciones y estrategias del COSS, reconoció la experiencia de Puebla en la organización y atención de eventos deportivos de gran magnitud, así como su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y contingencia.

Con el respaldo de una veintena de representantes de distintas instituciones, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, afirmó que Puebla se encuentra preparada en la materia para garantizar el bienestar de los miles de visitantes durante los 39 días que durará la Copa Mundial FIFA 2026. “Estamos listos y preparados; desde la visión de nuestro gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum, trabajaremos de manera permanente y coordinada con todas las dependencias para garantizar la seguridad en salud”, señaló.

Asimismo, la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez, informó que el comando operativo mantendrá un despliegue permanente en todos los municipios, con especial énfasis en aquellos de mayor demanda turística, mediante acciones de vigilancia epidemiológica, atención médica y servicios prehospitalarios, saneamiento y entornos saludables, promoción de la salud, control de vectores y zoonosis, así como protección contra riesgos sanitarios.

Añadió que el COSS contará con monitoreo permanente las 24 horas, los siete días de la semana, brigadas especializadas en territorio, verificaciones sanitarias y operativos preventivos, a fin de anticipar riesgos y garantizar condiciones óptimas de salud pública durante la justa mundialista.

El Comando Operativo para la Seguridad en Salud está integrado por diversas instancias como las secretarías estatales de Gobernación, Educación Pública, y Deporte y Juventud, Protección Civil, así como por la Secretaría de la Defensa Nacional, Petróleos Mexicanos, el IMSS ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE, ISSSTEP, hospitales privados, las jurisdicciones sanitarias y autoridades aeroportuarias. Además de la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, el Servicio Nacional de Salud Pública (SNSP).