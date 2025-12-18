Ariadna Ayala entregó cancha en Atlixco

Desde Puebla
La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró una nueva cancha pública en el fraccionamiento Valle Real, Polígono 2, en la localidad de Santa Cruz Tehuixpango, una obra que representa un impulso directo al bienestar social y a la recuperación de espacios para la comunidad.
Durante el acto, Ariadna Ayala, destacó que esta infraestructura va más allá de una obra física, ya que simboliza el cumplimiento de compromisos y la generación de oportunidades para niñas, niños, jóvenes y familias, fomentando valores como la convivencia, el deporte y la participación social.
La cancha fue construida en una superficie de 998.44 metros cuadrados, con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, beneficiando de manera directa a 2,939 habitantes de la zona, que durante años carecieron de espacios públicos dignos.
You may also like
-
Para el mundial 2026, implementan comando de seguridad en Puebla
-
Firman convenio BUAP y la Auditoría Superior del Estado de Puebla
-
Invitan a visitar el domo sensorial “Sintamos la Navidad”
-
Dejaron cadáver estambado en Santa Catarina
-
Van por la dirigencia estatal del PRI Xitlalic Ceja y Lorenzo Rivera