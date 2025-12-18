Ariadna Ayala entregó cancha en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró una nueva cancha pública en el fraccionamiento Valle Real, Polígono 2, en la localidad de Santa Cruz Tehuixpango, una obra que representa un impulso directo al bienestar social y a la recuperación de espacios para la comunidad.

Durante el acto, Ariadna Ayala, destacó que esta infraestructura va más allá de una obra física, ya que simboliza el cumplimiento de compromisos y la generación de oportunidades para niñas, niños, jóvenes y familias, fomentando valores como la convivencia, el deporte y la participación social.

La cancha fue construida en una superficie de 998.44 metros cuadrados, con una inversión superior a 1.4 millones de pesos, beneficiando de manera directa a 2,939 habitantes de la zona, que durante años carecieron de espacios públicos dignos.