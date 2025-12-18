Rocha Cantú se convierte en prófugo por presuntos delitos federales

LA JORNADA

Ciudad de México. El empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso, Miss Universo, se convirtió en prófugo de la justicia, luego de que un juez Federal con sede en Querétaro, reactivó la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, tráfico de combustible y de armas, así como lavado de dinero.

Respecto a este tema y ante lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que aclarar lo sucedido, la institución informó que “Sobre la información difundida esta mañana, con relación a la situación jurídica de un empresario, la @FGRMexico informa que lleva a cabo sus actuaciones de acuerdo con el marco jurídico y en apego al debido proceso. En cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública”.