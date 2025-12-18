FINSA presenta el Índice de Desarrollo Industrial 2025: Nuevos factores estratégicos para el crecimiento

Staff/RG

Resiliencia, proximidad y seguridad logística emergen como factores clave para atraer IED y fortalecer cadenas regionales.

En el marco del nuevo orden mundial los retos ya no son solo de infraestructura; destacan seguridad, sostenibilidad y talento

En su tercera edición, el Índice de Desarrollo Industrial (IDI) 2025, elaborado por FINSA, compañía mexicana líder en el desarrollo inmobiliario industrial, reafirma que los retos y oportunidades del sector industrial mexicano se han intensificado en un contexto internacional marcado por la fragmentación geopolítica, la disrupción energética y una competencia cada vez más agresiva por atraer inversiones estratégicas.

Los conflictos globales, así como la tensión comercial entre Estados Unidos y China, han acelerado la transición hacia cadenas de suministro regionales, donde la resiliencia, la proximidad y la seguridad logística se consolidan como factores determinantes. En este escenario, México mantiene una posición estratégica privilegiada como principal socio comercial de Estados Unidos y como plataforma natural de integración productiva en Norteamérica.

Los resultados del IDI 2025 muestran que Nuevo León, Chihuahua y Coahuila repiten como los tres primeros lugares del ranking nacional, consolidándose como los polos industriales más robustos del país. Aunque el puntaje general presenta ligeros ajustes respecto a la edición anterior, el orden refleja una estructura industrial madura, con ventajas acumuladas difíciles de revertir en el corto plazo.

Baja California conserva la cuarta posición y el Estado de México se mantiene en quinto lugar, fortalecido por avances en infraestructura y dinamismo económico.

Infraestructura:

En la dimensión de infraestructura, se evalúa la disponibilidad y evolución del espacio destinado al desarrollo industrial en cada entidad, así como la calidad y capacidad de su conectividad física y digital, junto con factores clave para la movilidad eficiente.

Nuevo León amplía su liderazgo al alcanzar 17.9 millones de metros cuadrados de espacio industrial, además de tener el mayor nivel de nueva construcción con 1.3 millones de m² anuales en promedio de los últimos 5 años. Chihuahua y Baja California se mantienen entre las entidades con mayor capacidad instalada y crecimiento sostenido.

Además de los estados líderes, destacan entidades que han sostenido un alto crecimiento en espacio industrial en los últimos cinco años, como la Ciudad de México, con un promedio anual de 334 mil m² de nueva construcción, seguida por Coahuila (321 mil m²), Jalisco (271 mil m²), Querétaro (221 mil m²) y Guanajuato (209 mil m²).

En conectividad, el AIFA posiciona al Estado de México como líder nacional en carga aérea, aunque se anticipa un impacto desde el último trimestre 2025 tras la revocación de rutas por parte del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el crecimiento de la carga contenerizada en los puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz fortalecen la posición logística de Michoacán y Veracruz. En contraste, los indicadores de seguridad vial muestran avances relevantes en Tlaxcala, San Luis Potosí y Morelos, mientras que Ciudad de México, Durango y Nayarit presentan retrocesos significativos.

Entorno económico

Las seis entidades que concentran el mayor peso del PIB manufacturero mantienen su liderazgo: Nuevo León (12.6%), Estado de México (9.3%), Coahuila (8.2%), Jalisco (7.9%), Guanajuato (6.9%) y Baja California (6.6%).

Un dato relevante de esta edición es que la Ciudad de México toma por primera vez el liderazgo nacional en inversión extranjera directa del sector secundario, con un promedio anual de 16.7 mil millones de dólares, mientras que Nuevo León se mantiene con 11.7 mil millones.

Las exportaciones manufactureras continúan altamente concentradas en los cinco estados fronterizos —Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas— que en conjunto representan **más del 53% del total nacional**. En posiciones intermedias, Jalisco, Sonora, Guanajuato y San Luis Potosí muestran mejoras relativas.

Entorno social

En el ámbito social, los ingresos laborales continúan al alza: el promedio nacional pasó de $59.35 a $65.93 pesos por hora, y el número de estados con ingresos superiores a $60 creció de trece a veinte. Seis entidades superan los $80 pesos por hora, encabezadas por Baja California Sur y la Ciudad de México, ambas por encima de los $100 por hora.

La participación femenina en la PEA se mantiene en 41%, con la Ciudad de México liderando con 47%. No obstante, la percepción de inseguridad empresarial se deteriora de manera significativa: el promedio nacional pasa de 37% a 63%, con Morelos, Chiapas y Zacatecas como las entidades con mayores afectaciones. En contraste, Tlaxcala, Querétaro y Aguascalientes muestran mejoras destacables. En escolaridad, la mayoría de los estados ya supera los 10 años promedio, y los rezagados —Chiapas, Oaxaca y Guerrero— presentan avances medibles.

Medio ambiente y sostenibilidad

En medio ambiente, Durango mantiene el liderazgo en tratamiento de aguas residuales, con niveles cercanos al 100%, seguido por Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Baja California. En el sureste persisten brechas críticas, particularmente en Campeche y Yucatán.

En construcción sostenible, destacan Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México y Tamaulipas como principales impulsores de edificios certificados LEED, aunque 17 entidades no registraron actividad en el periodo analizado. El consumo de gasolina por habitante continúa siendo un reto ambiental en varios estados del norte.

Talento e innovación

En talento e innovación, la Ciudad de México reafirma un liderazgo contundente incluso al ajustar los indicadores por población. Encabeza el número de investigadores vinculados a la industria, solicitudes de invenciones y egresados STEM.

Morelos, Querétaro y Baja California mantienen posiciones altas en investigadores por habitante, mientras que Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro destacan en actividad inventiva. En egresados STEM, Tamaulipas, Querétaro y Coahuila muestran avances relevantes.

La edición 2025 del Índice de Desarrollo Industrial confirma que México avanza hacia una configuración industrial cada vez más concentrada, en la que los estados líderes continúan ampliando sus ventajas competitivas, mientras que las entidades intermedias muestran avances, aunque aún evitan cerrar brechas estructurales clave. En este contexto, las oportunidades derivadas del nearshoring, la expansión manufacturera y la transformación tecnológica se están capturando de manera desigual entre regiones, profundizando diferencias en infraestructura, talento, sostenibilidad y seguridad.

“Hoy no basta con atraer inversión; es indispensable entender dónde se puede desarrollar de forma sostenible y generar mayor valor agregado. El Índice de Desarrollo Industrial se ha consolidado como una herramienta estratégica para evaluar la capacidad real de las entidades, en línea con iniciativas como el Plan México, que buscan articular una política industrial y territorial de largo plazo”, destacó Sergio Argüelles, Presidente y CEO de FINSA.

Y concluyó: “Los próximos años serán decisivos para que más regiones del país logren capitalizar estas tendencias. México tiene una ventana de oportunidad histórica para consolidar una política industrial equilibrada, competitiva y alineada con los retos de sostenibilidad, innovación y seguridad logística que impone el nuevo orden global”.

El Índice de Desarrollo Industrial 2025 está disponible para descarga (clic aquí), con información detallada por estado, análisis comparativos y hallazgos clave. Y busca ser una herramienta de referencia para tomadores de decisión, inversionistas, autoridades y actores del sector industrial interesados en comprender el posicionamiento y el potencial real de cada entidad en el nuevo contexto global.