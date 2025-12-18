¿Cómo se trabajó en el mundo en 2025?

Staff/RG

Nuevos datos del reporte global Member Year in Review de WeWork confirman un cambio permanente hacia la flexibilidad para empresas

Datos exclusivos recopilados de 60,000 empresas revelan los patrones laborales del año y consolidan los espacios premium, centrados en la experiencia, como una necesidad estratégica para todas las compañías, desde startups hasta empresas Fortune 100.

La CDMX se posiciona como uno de los tres mercados más importantes de WeWork a nivel global, junto con Nueva York y Londres.

La CDMX registró el mayor incremento en la demanda de oficinas del país durante el tercer trimestre de 2025.

WeWork, plataforma global líder en bienes raíces, presentó hoy su reporte anual Member Year in Review. El informe muestra cómo 60,000 empresas de todos los tamaños que conforman su base global de 550,000 miembros —desde emprendedores independientes hasta corporativos multinacionales— están redefiniendo la forma de trabajar dentro de la red global de WeWork.

Respaldados por datos propietarios y patrones reales de uso de espacios, los hallazgos destacan que la flexibilidad, el servicio y los entornos impulsados por la hospitalidad son esenciales para la operación de los negocios y para la manera en que las personas eligen trabajar en el entorno híbrido actual.

Un cambio estructural

“Nuestros análisis nos permiten tener una visión clara de cómo está evolucionando el mundo laboral y nos ayudan a diseñar directamente las experiencias que construimos para nuestros miembros en todo el mundo”, señaló John Santora, CEO WeWork Global.

“Los datos que integran nuestro reporte Member Year in Review muestran un cambio decisivo: empresas de todos los tamaños —desde startups emergentes hasta compañías Fortune 100— buscan flexibilidad, ya sea para trabajar donde y como sean más efectivas, o para escalar con rapidez y facilidad. Lo que estamos observando no es una tendencia, es un cambio estructural en la forma en que operan los negocios”.

Quiénes trabajaron desde nuestros espacios

En 2025, más de 19 millones de visitantes únicos cruzaron las puertas de nuestras 600 ubicaciones en 36 países. Esto equivale a más que la población combinada de la Ciudad de Nueva York, París y Singapur. Y nuestros miembros no llegaron solos: 1.7 millones de invitados los acompañaron, marcando un año récord en colaboración presencial.

Nuestros miembros también recorrieron el mundo con nosotros. Identificamos a un grupo de usuarios avanzados que utilizaron su membresía WeWork All Access para trabajar desde más de 30 ubicaciones distintas durante el año, y algunos visitaron más de 50 —casi una por semana— reforzando el propósito de WeWork: ofrecer espacios de trabajo flexibles que impulsen la expansión, la movilidad y la eficiencia.

WeWork continúa atendiendo a un amplio espectro de empresas, desde quienes requieren un solo escritorio hasta aquellas que necesitan oficinas satélite o sedes corporativas personalizadas. En 2025, cerca de 60,000 empresas formaron parte de nuestra comunidad global. Esto representa más de 17 veces la cantidad de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores Nasdaq de Estados Unidos. De ellas, el 32% —casi 20,000— fueron nuevas en WeWork, y 5,110 compañías ampliaron y escalaron su presencia con nosotros.

Una parte pequeña pero vibrante de la actividad diaria incluyó a las mascotas de nuestros miembros: aproximadamente 900 mascotas (principalmente perros y uno que otro gato) visitaron regularmente los espacios de WeWork este año, aportando energía y vida a nuestras oficinas.

Londres marcó el estándar

Londres se mantuvo como el mercado favorito a nivel global para nuestros miembros. En el corazón de la región se encuentra 10 York Road, en Waterloo, un emblemático edificio de más de 290,000 pies cuadrados que fue nuestro destino más popular por tercer año consecutivo. Con diseño de clase mundial, terraza en la azotea con vista al London Eye y al Big Ben, restaurante de servicio completo y amplias amenidades de bienestar —incluida una sala de meditación—, continúa definiendo la excelencia dentro de nuestro portafolio global.

Le siguieron de cerca 123 Buckingham Palace Road y Moor Place, que ofrecen entornos accesibles y con abundantes comodidades que ejemplifican la mejor experiencia de espacio de trabajo de su clase de WeWork.

Las ciudades que impulsan nuestra comunidad global

Al analizar la membresía total, las ciudades con más miembros de WeWork abarcan distintos continentes, reflejando la demanda global por soluciones flexibles y premium. Nueva York lidera como un centro financiero y de innovación, albergando empresas de tecnología, servicios financieros, bienes de consumo, así como de salud y ciencias de la vida. Londres ocupa el segundo lugar, con su rica historia y amplias conexiones globales, sigue siendo un centro clave de negocios internacionales. Ciudad de México completa el top tres como una incorporación más reciente, posicionándose como una puerta estratégica hacia la economía en rápida expansión de América Latina.

Los datos de WeWork coinciden con tendencias más amplias del sector. En Nueva York, Manhattan alcanzó en el tercer trimestre de 2025 su mayor volumen anual de arrendamientos desde 2014, mientras que las visitas mensuales a oficinas se mantuvieron durante todo el año muy por encima de los promedios nacionales. En septiembre de 2025, las visitas a oficinas aumentaron 83%, superando el incremento nacional del 70% y cerrando por completo la brecha de asistencia postpandemia identificada inicialmente en julio.

En Londres, al cierre del primer semestre de 2025, la demanda activa en los submercados centrales se ubicó aproximadamente 50% por encima del promedio histórico y 15% arriba del mismo periodo del año anterior.

En la Ciudad de México, el mercado registró el mayor incremento en la demanda de oficinas a nivel nacional durante el tercer trimestre de 2025, con un volumen de arrendamiento que se duplicó año contra año y regresó a niveles prepandemia, junto con una disminución sostenida en la tasa de vacancia.

Miembros en acción

Las empresas llegan a WeWork por mucho más que un escritorio: buscan una experiencia. Nuestros espacios integran trabajo, comunidad, hospitalidad y entretenimiento en un mismo lugar.

El café fue el combustible del año: los miembros consumieron cerca de 23 millones de tazas, suficientes para servir a todos los habitantes de Bélgica dos veces (¡y todavía sobraría un poco!).

Los miembros acumularon 2.6 millones de horas en reuniones, con los martes posicionándose de forma consistente como el día pico, lo que subraya el papel de WeWork como un centro para el trabajo colaborativo presencial y enfocado.

El compromiso y la comunidad son pilares de la experiencia WeWork. Nuestro equipo de Community —el staff interno de hospitalidad— organizó 51,940 eventos para miembros, que incluyeron desde catas gastronómicas hasta transmisiones de eventos deportivos globales. Para dimensionar esta cifra, al Madison Square Garden de Nueva York le tomaría más de un siglo albergar el mismo número de eventos que WeWork realizó únicamente en 2025.

Flight to Quality (espacios de mayor calidad)

La migración hacia espacios de mayor calidad está transformando los entornos laborales, reflejando la creciente demanda de oficinas con amenidades que impulsen la colaboración y la productividad.

En 2025, WeWork reinvirtió más de 80 millones de dólares en mejoras de capital en su portafolio global. Estas acciones incluyeron renovación de interiores, optimización de layouts, modernización de sistemas críticos de los edificios y mejoras tecnológicas significativas —desde una mejor conectividad hasta espacios de trabajo más inteligentes y automatizados—, asegurando que nuestros espacios respondan a las necesidades cambiantes de la fuerza laboral actual.

El año que viene

“Después de un año de transformación, entramos a 2026 reforzando los elementos que definen a la marca WeWork hoy”, afirmó Santora. “Estamos lanzando nuevos espacios, ampliando nuestra oferta de productos y elevando cada aspecto de la experiencia laboral, guiados por datos, métricas de desempeño y principios de hospitalidad que generan un impacto medible para nuestros miembros”.