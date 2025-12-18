Triunfó la derecha

Héctor A. Gil Müller

En política el péndulo habla de movimiento, pero también de inercia. El péndulo carga sobre si la maldición de apenas llegar a un extremo emprender su viaje al otro. En el mundo de la política el péndulo también es usado para describir extremos ideológicos y como tendemos a estar entre ellos. Se usa para hablar del individuo y el colectivo, de la dictadura y la república y también de la derecha y la izquierda entre muchos tantos binomios que desde su antagonismo se pelean la atención del péndulo. Cada extremo parece gritar, atraer para conquistar a un péndulo que va y viene.

Con el triunfo de José Antonio Kast en Chile el péndulo se mueve a la política de derecha. Aunque el triunfo del ultraderechista se da en medio de un aumento en el padrón electoral y la definición del sufragio obligatorio, se ha convertido en el presidente electo con la mayor cantidad de votos en aquel país sudamericano.

Tres hallazgos son relevantes sobre este triunfo, primero el escenario. Chile atraviesa una fuerte crisis en seguridad y tambien en migración irregular. Esa combinación genera una percepción de miedo. El miedo es un componente medular de cualquier cambio. Nos mueve el huir del dolor de un mal pasado o evitar el temor de un mal futuro. La inseguridad pega en la necesidad mas básica de cualquier pirámide, trae incertidumbre y sobre ello nada se puede construir. Kotter afirmaba, en sus pasos para el cambio, que el primero debe ser; crear la sensación de urgencia. Es decir, urgirnos a cambiar.

El rivel, Jeannette Jara, de ideología comunista y apoyada por el presidente Gabriel Boric enfrentó una realidad en Chile, la alternancia. El voto al derechismo puede ser interpretado como un castigo al izquierdismo que no pudo convertir la ideologia del discurso en las acciones del presente. La izquierda mantiene un discurso hermoso pero poco práctico, al menos no sin restringir o perder los abusos y beneficios del modelo liberal. La continuidad siempre tiene un límite. Aunque el castigo no en todos los lugares es el voto contrario, veamos Venezuela que enfrenta una emigración como reacción y protesta a su situación, la alternancia expresa esa sensación.

La prensa ha bautizado como ultraderechista a Kast, y lo cierto es que sus ideas son de derecha, sin embargo, su campaña fue conducida desde la moderación, no enunció ningun discurso que le semejara a Milei en Argentina. La moderación de la libertad económica incluyendo los beneficios sociales disminuyó la reacción, global, que ha tenido el menosprecio por discursos liberales y de mercado.

Aunque las condiciones en Chile son muy diversas a otros países del continente, la elección se usa para mostrar un avance de la derecha en un continente mapeado por los gobiernos de izquierda. Las condiciones son similares a cualquier cambio, una sensación de urgencia motivada por la crisis, una identificación o relación directa con el escenario de la crisis y un discurso de cambio, en algunos casos radical, como lo hemos visto con la izquierda, en algunos otros moderado. Resulta interesante evaluar, rumbo a las siguientes elecciones, si los bonos populares siguen manteniendo políticas económicas que aumentan el potencial de crisis.