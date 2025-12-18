Tiran bolsa con restos humanos en Hueytamalco

Desde Puebla
A través de llamada telefónica, la dirección de Seguridad Pública de Hueytamalco atendió un llamado de auxilio, pprque dentro de bolsa había restos humanos.
Ocurrió en la calle J C Bonilla.
You may also like
-
Más de 320 denuncias por maltrato animal y 122 con agresión: Iván Herrera
-
Dejaron cadáver estambado en Santa Catarina
-
Secuestraron al hijo de la directora de telesecundaria de Aljojuca
-
Robaron con violencia camioneta en la carretera federal México- Tuxpan
-
Se mantiene programa “México te abraza” para recibir a los connacionales que vienen de EU