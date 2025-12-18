Más de 320 denuncias por maltrato animal y 122 con agresión: Iván Herrera

María Tenahua
El secretario de Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla, Iván Herrera Villagómez, señaló que cerrarán el año con más de 320 denuncias de maltrato animal y 122 por agresión.
En este sentido, destacó que la gente todavía no entiende que una mascota es un ser sintiente y que ya no se puede tratar como antes, como es tenerlos amarrados con una cadena, o en la azotea.
Refirió que no existe una zona específica donde se cometa este tipo de delitos, pues llegan casos en toda la capital.
Asimismo, indicó que, dependiendo de la gravedad de la agresión, se dirigen los casos y 11 se turnaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con 85 denuncias presentadas ante el Juez Cívico.
You may also like
-
Invitan a visitar el domo sensorial “Sintamos la Navidad”
-
Se mantiene programa “México te abraza” para recibir a los connacionales que vienen de EU
-
Sheinbaum critica criminalización de Trump a migrantes; “no estamos de acuerdo”
-
Por festividades decembrinas se suspende temporalmente la Vía Recreativa; retomará actividades en 2026
-
Variantes de Influenza en fiestas decembrinas: la vacunación reduce de 40% a 70% hospitalizaciones