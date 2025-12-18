Más de 320 denuncias por maltrato animal y 122 con agresión: Iván Herrera

María Tenahua

El secretario de Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla, Iván Herrera Villagómez, señaló que cerrarán el año con más de 320 denuncias de maltrato animal y 122 por agresión.

En este sentido, destacó que la gente todavía no entiende que una mascota es un ser sintiente y que ya no se puede tratar como antes, como es tenerlos amarrados con una cadena, o en la azotea.

Refirió que no existe una zona específica donde se cometa este tipo de delitos, pues llegan casos en toda la capital.

Asimismo, indicó que, dependiendo de la gravedad de la agresión, se dirigen los casos y 11 se turnaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), con 85 denuncias presentadas ante el Juez Cívico.