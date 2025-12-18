El domingo 18 de enero de 2026 se estrena el intenso reality “¿Apostarías por mí?”

Doce parejas, aisladas en una isla, pondrán a prueba su amor, su lealtad y su capacidad para creen el uno en el otro.

Conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher.

Por Mino D’Blanc

“¿Apostarías por mí?” es el nuevo reality multiplataforma completamente en vivo y en formato 24/5 días de la semana, producción de TelevisaUnivision que se estrenará el domingo 18 de enero del entrante año 2026 por “las estrellas” en México, por Univision en Estados Unidos y por ViX para toda Latinoamérica y la Unión Americana.

En dicho reality conducido por Alejandra Espinoza y por Alan Tacher y con la participación de tres panelistas, 12 personalidades con sus parejas se aislarán del mundo para vivir bajo la mirada del público precisamente las 24 horas de cada día de la semana. Estarán en una bella isla aislada en donde cada reto pondrá a prueba su amor, su lealtad y su capacidad para creer el uno en el otro.

Cabe mencionar que no solo está en riesgo el dinero, sino también la confianza y la conexión que los une.

En “¿Apostarías por mí?” el telespectador será testigo de cada momento clave a través de shows en vivo de lunes a viernes y todos los domingos, donde se revelarán giros intensos así como las inesperadas traiciones y las apuestas más arriesgadas.

En la Unión Americana, los shows estelares de domingo se transmitirán en simultáneo por Univision y el servicio de streaming ViX a las 20:00 horas Este y a las 19:00 horas Centro. Los de lunes a viernes por Unimás y ViX en el mismo horario.

En la República Mexicana los shows de domingos se pararán a las 21:00 horas y vivir la experiencia completa en ViX, en donde toda la demás Latinoamérica podrá disfrutarlo exclusivamente en dicha plataforma, misma que tendrá la transmisión 24/7, ocho señales exclusivas sin censura y contenido adicional en los pre y post shows diarios. Esto permitirá al público televidente ser testigo y juez de cada movimiento dentro de la villa.

Los conductores de los shows ViX se confirmarán muy pronto.

Hasta el día de hoy se han confirmado como participantes las siguientes parejas: Raúl y Laura Molinar, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Beto Mejía y Alejandra Jaramillo, Breh Badassifier y Franco Tradardi, René Strickler y Rubi Cardozo, y Jim Velásquez y Alina Lozano. Las otras seis parejas participantes serán también anunciadas en los próximos días.

Con presencia activa tanto en las redes sociales a través de la cuenta @apostariaspormi y el hashtag con el mismo nombre, este intenso reality se convertirá en una experiencia multiplataforma interactiva a donde los telespectadores podrán votar, comentar y decidir el destino de sus parejas favoritas. Las votaciones se harán en ViX. La pareja que cuente con los votos del público y logre demostrar que todo lo puede, se llevará hasta 300 mil dólares.

“¿Apostarías por mí?” ofrecerá una experiencia única que llevará las emociones al límite y convertirá la convivencia en una competencia apasionante, llena de desafíos y decisiones extremas y sentimientos reales.

Este reality está basado en un formato de Abot Hameiri Communication, distribuido por Dori Media International, producido por Fremantle para TelevisaUnivision.