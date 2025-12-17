Tonantzin Fernández fortalece la movilidad con la inauguración de vialidades en San Pedro Cholula

*- Entregan las calles Juárez, en Rafael Ávila Camacho, y 16 de Septiembre, en San Sebastián Tepalcatepec*

Desde Puebla

*17 de diciembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.-* Con el firme compromiso de mejorar la movilidad y la seguridad de las y los cholultecas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, inauguró diversas vialidades rehabilitadas por su administración en distintas juntas auxiliares del municipio.

La primera inauguración se llevó a cabo en la junta auxiliar de Rafael Ávila Camacho (Manantiales), donde se rehabilitó con concreto asfáltico la calle Juárez, en el tramo comprendido entre las calles Río Papagayo y Río Rabanillo. Esta vialidad es una de las más importantes de la comunidad, ya que conecta a escuelas, comercios y a la unidad deportiva.

Durante el acto, el presidente auxiliar, José Luis Bolaños, agradeció a la presidenta municipal por sumar esfuerzos y trabajar de manera coordinada en la modernización de las vialidades, generando acciones orientadas al bienestar de las familias de Manantiales, y refrendó su disposición para continuar impulsando más obras públicas en la comunidad.

Posteriormente, en la junta auxiliar de San Sebastián Tepalcatepec, se inauguró la rehabilitación de la calle 16 de Septiembre, en el tramo que va de la calle Cholula a la calle Zapata. Inicialmente, la obra contemplaba la sustitución de mil 500 metros cuadrados de concreto asfáltico; sin embargo, la cifra final alcanzó mil 800 metros cuadrados, beneficiando a un mayor número de familias con caminos dignos y seguros.

Al respecto, la presidenta auxiliar de Tepalcatepec, Pilar Jiménez, reconoció a Tonantzin Fernández por voltear a ver a su comunidad y atender el rezago que imperó durante años, acercando más y mejores obras públicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los cholultecas, tanto de esta junta auxiliar como de las comunidades aledañas que también hacen uso de estas vialidades.

En ambos eventos, Tonantzin Fernández destacó que su administración mantiene una política firme de “cero corrupción”, lo que permite realizar más y mejores obras públicas, además de fortalecer los programas de bienestar, los servicios públicos y la seguridad en todas las juntas auxiliares y barrios del municipio.

Finalmente, la presidenta municipal felicitó y agradeció a las y los vecinos de las vialidades rehabilitadas, y solicitó su apoyo para el buen uso y cuidado de las mismas, al tratarse de obras que podrán disfrutar durante muchos años. Asimismo, aseguró que la obra pública continuará llegando con mayor frecuencia a cada rincón de San Pedro Cholula.