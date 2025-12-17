Congreso del Estado reconoce al creador de Autoart World, Charly Meier, por su aportación al arte y la cultura 

– Más de 300 autos han sido lienzo de este artista poblano

Desde Puebla

El Congreso del Estado fue el espacio para reconocer al artista y empresario poblano, Charly Meier, por sus aportaciones desde hace más de 10 años.

“El arte y la cultura cambian vidas y hacen hombres de bien, fomentando que los jóvenes tengan oportunidades para crecer”, destacó Charly Meier, que hasta el momento ha plasmado su arte en más de 300 autos.

El creador del concepto AutoArt agradeció el reconocimiento que le otorgó el Poder Legislativo y el impulso al talento local; además, indicó que cada obra ha sido subastada y las ganancias se destinan a objetivos altruistas.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Azucena Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura, señaló que se reconoce el ejemplo, creatividad, compromiso y amor por México que tiene Charly Meier, pues se ha convertido en motor de arte y cultura.

Evitar que una mascota sea regalo en temporada decembrina, exhortan en Congreso

Con el objetivo de prevenir y evitar el abandono de mascotas en la vía pública, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso aprobó el proyecto de acuerdo para implementar campañas de concientización sobre la adopción y tenencia responsable de mascotas, así como para desincentivar el obsequio de animales en celebraciones como el Día del Niño, temporada decembrina y el Día de Reyes.

El exhorto está dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad, para que realicen dichas acciones en el ámbito de su competencia.

Al respecto, la diputada promovente de la propuesta, Kathya Sánchez Rodríguez, indicó que es necesario concientizar a la población sobre el cuidado de los seres sintientes. Mientras que la diputada Beatriz Manrique Guevara señaló que uno de los elementos esenciales de las políticas públicas en la entidad es el bienestar animal.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Beatriz Manrique Guevara, Esther Martínez Romano, Floricel González Méndez y Kathya Sánchez Rodríguez, así como el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.