Motociclista sufrió grave accidente en Amozoc

Desde Puebla

Un motociclista resultó severamente lesionado tras accidente en Amozoc.

La tarde de este miércoles sobre la carretera Amozoc-Nautla, casi en el puente de la pista con sentido a Amozoc.

El lesionado dijo llamarse Javier Sánchez Camacho, por si alguien conoce a sus familiares favor de avisarles del accidente.

Al lugar llegaron cuerpos de emergencia para atender y trasladar al herido a un hospital para su debida atencion médica.

Hasta el momento se desconoce si derrapó o fue atropellado por un vehículo.