Motociclista sufrió grave accidente en Amozoc

Desde Puebla
Un motociclista resultó severamente lesionado tras accidente en Amozoc.
La tarde de este miércoles sobre la carretera Amozoc-Nautla, casi en el puente de la pista con sentido a Amozoc.
El lesionado dijo llamarse Javier Sánchez Camacho, por si alguien conoce a sus familiares favor de avisarles del accidente.
Al lugar llegaron cuerpos de emergencia para atender y trasladar al herido a un hospital para su debida atencion médica.
Hasta el momento se desconoce si derrapó o fue atropellado por un vehículo.
You may also like
-
Por luces navideñas de dudosa procedencia se presentan accidentes en temporada navideña: Rubén Borau
-
28 pacientes trasladados de emergencia con la aeronave del gobierno de Puebla
-
Choque fatal sobre la autopista Tlaxco – El Tejocotal deja un lesionado y una persona sin vida
-
En hechos distintos, asesinaron a menor de edad en Tecamachalco y a vendedor de micheladas en Puebla capital
-
El HUP, una oportunidad para servir a los demás con calidez: Rectora Lilia Cedillo