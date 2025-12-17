¡Sufrió, pero es campeón! Pese a fallas de Dembélé, con un increíble Safónov PSG gana la Copa Intercontinental

MEDIO TIEMPO

El París Saint-Germain es campeón de la Copa Intercontinental 2025, luego de vencer en tanda de penales al Flamengo 2-1; el partido en 120 minutos había quedado empatado 1-1 y fue desde los once pasos que todo se definió, donde el arquero ruso, Matvey Safónov fue el héroe, al atajar cuatro penales consecutivos.

Es la primera Copa Intercontinental para el París Saint-Germain y el sexto título del curso para los de Luis Enrique, en un final donde hubo también muchas fallas de su equipo, hasta Dembélé voló su disparo en la tanda de penales; mientras que los brasileños se van con la frente en alto, el cuadro de Felipe Luiz hizo sufrir a los europeos.

PSG inició muy fuerte y perdonó

Luego de que se le anulara un gol con el VAR al PSG, en una jugada donde el portero Agustín Rossi se equivocó, minutos más tarde volvió a cometer una pifia este arquero.

Rossi salió mal y deja el balón suelto, para que Kvaratskhelia se barriera para empujar el esférico, en un arco desprotegido para el 1-0 al 38′.

Flamengo los puso a sufrir

Aunque en un inicio no se veía por donde iba a reaccionar Flamengo, el equipo brasileño lo hizo, empató el partido, luego de que Marquinhos cometiera una falta sobre Arrascaeta.

Jorginho cobró perfecto para el 1-1 en el minuto 62, y desde ahí PSG comenzaría a sufrir.

Dembélé entró de cambio y falló

Luis Enrique quiso guardarse de inicio a Dembélé, y cuando lo ingresó al 78′, pero el francés no se cansó de fallar; tuvo dos claras que pudieron darle el campeonato a su equipo y voló sus disparos.

Después, en los penales también fallaría en su turno, dándole entonces vida al Flamengo; sin embargo, Safónov se lució, si bien Rossi hizo un gran trabajo, pero el del portero del PSG fue perfecto.

Así fue la tanda de penales:

1er tiro – Penal

Flamengo anota por conducto de Nico de la Cruz. 1-0 Flamengo.

1er tiro – Penal

Vitinha dispara por PSG y anota para el 1-1.

2do. tiro – Penal

¡Flamengo falla! Safonov lo ataja en el disparo de Saúl Ñiguez. Seguimos 1-1.

2do. tiro – Penal

¡Dembélé! Falló el Balón de Oro y The Best, vuela su disparo. Le da vida a Flamengo. Seguimos 1-1.

3er. tiro – penal

¡Falla Pedro! Su penalti fue flojo y al centro y lo detiene el arquero; se pedía que se repitiera, porque el portero se adelanta, pero el VAR dice que no. Tremendo error y seguimos 1-1.

3er. tiro – penal

Nuno Mendes lo cobra con calma y hace el 2-1 para el PSG.

4to tiro – penal

Pereira dispara por Flamengo y Safonov lo ataja, sigue 2-1 arriba el PSG; si el siguiente lo anotan los parisinos, se acaba.

4to tiro – penal

¡Rossiiiiiiii! Voló y con una mano atajó el disparo de Barcola, le da vida a su equipo, seguimos 2-1.

5to. tiro – penal

¡Luiz Araujo falla! Remató de zurda y el portero del PSG detiene para darle el título a su equipo, atajando cuatro penales consecutivos, ¡Increíble!