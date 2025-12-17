EU le declarará la guerra a Venezuela esta noche, según Tucker Carlson

EXCELSIOR

El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará una guerra con Venezuela durante un discurso a la nación previsto para la noche, una versión que atribuyó a información proporcionada por un miembro del Congreso y que no ha sido confirmada por la Casa Blanca.

«Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00 horas (locales)», dijo Carlson en el pódcast Judging Freedom, de tendencia conservadora.

El comunicador no identificó al legislador que le habría transmitido la información ni aportó documentos o fuentes oficiales que respalden su afirmación. Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han confirmado que el discurso presidencial incluya un anuncio de guerra o una acción militar contra Venezuela. Tampoco se ha difundido una agenda oficial del mensaje que anticipe un giro de ese calibre en la política exterior estadounidense.

Las declaraciones de Carlson se producen en un contexto de tensiones persistentes entre Washington y Caracas, marcadas por sanciones económicas, disputas diplomáticas y acusaciones cruzadas sobre seguridad regional. En el pasado, administraciones estadunidenses han utilizado discursos a la nación para anunciar operaciones militares o cambios significativos de política exterior, aunque tales anuncios suelen ir precedidos de confirmaciones oficiales y consultas con el Congreso.

Carlson, una figura influyente en audiencias conservadoras, ha sido crítico de intervenciones militares en el extranjero y ha cuestionado en otras ocasiones la información difundida por funcionarios de seguridad nacional.

Maduro habla por teléfono con el jefe de la ONU por bloqueo de EU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habló el miércoles por teléfono con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten petróleo para Caracas.

Durante la llamada, en la que alertó “sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional”, Maduro “denunció” comentarios de su homólogo estadunidense, Donald Trump, en los que “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”, indica un comunicado de la cancillería.

Maduro “subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, agregó el texto.