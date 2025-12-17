Carlos Barragán y Rogelio López…cortados con la misma tijera

DEBATE

Científicos de distintas áreas deberían visitar –urgente – la Sierra Norte de Puebla, porque tal vez haya alguna especie de virus o bacteria, que afecta a los presidentes municipales, les come el cerebro y/o los vuelve no solo inútiles, que la mayoría siempre ha sido – sino también nocivos, inhumanos.

Es el caso de los ediles neomorenistas de Xicotepec de Juárez y Huauchinango, Carlos Barragán Amador y Rogelio López Angulo, respectivamente, ya que de los dos no se hace uno: El primero dejó sin cancha para entrenar a un grupo de jóvenes, que en días pasados había obtenido el primer lugar en el torneo estatal de voleibol efectuado en Teziutlán, mientras que el segundo se mostró indiferente, frío ante la desgracia de un hombre de la tercera edad a quien le robaron su carrito de hot cakes.

Que alguien le explique a Barragán Amador que el gobernador Alejandro Armenta Mier es un férreo defensor del deporte como una valiosa herramienta de salud física, mental, personal y social, como lo ha demostrado con la organización de innumerables eventos en nuestro estado: Puebla, sede de la próxima competencia Conade: Armenta

Lamentablemente, el munícipe de Xicotepec de Juárez sigue un camino TOTALMENTE CONTRARIO y acaba de dejar sin lugar de entrenamiento a un grupo de jóvenes, quienes en días pasados acudieron a Ciudad Sahagún a jugar el intermunicipal. Pese a ello, les notificaron el cierre de dicha cancha, pese a que es estúpido –literal- que, en lugar de promover el deporte y la actividad física, para alejar a los muchachos de la delincuencia y drogas, este ayuntamiento hace lo contrario.

DIF HUAUCHINANGO, CIERGO Y SORDO FRENTE A LA DESGRACIA DE UN HOMBRE DE LA 3RA EDAD

Hoy, por los hue…de este sujeto y su gobierno, los chavos se quedaron sin lugar para practicar. Otro presidente municipal al que sus neuronas no le hacen sinapsis es el de Huauchinango, Rogelio López Angulo, que se mostró totalmente indiferente ante el caso de don Chuy, el vendedor de hot cakes del centro al que le robaron su herramienta de trabajo: La grandeza del Toluca FC y su doceava estrella: Ecos de un triunfo MERITORIO Y MERECIDO

Como lo señalé ayer en este mismo espacio, don Jesús se ha ganado la vida con la venta de estos pastelitos en el zócalo huauchinanguense desde hace 47 años, pero le robaron su carrito y ciudadanos convocaron a solidarizarse con él. Gracias a la movilización social, algunas personas, incluidos políticos, se acercaron a respaldarle.

Don Jesús Hernández González está conmovido, agradecido por el respaldo popular, aunque el apoyo recibido todavía no alcanza para reparar el daño y su familia abrió la cuenta bancaria BanCoppel, con el siguiente Número de Cuenta Única: 4169 1611 1180 9116, para quien pueda y quiera aportar.

Visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos, don Chuy agradeció a las personas que acuden a brindarle ayuda solidaria. “Me siento muy agradecido con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas con toda la gente. No tengo palabras para decirles gracias”, expresó, al reconocer que no esperaba una respuesta tan amplia ante la difícil situación que atraviesa.

NO, NO SIRVE COMO SER HUMANO

Si bien el apoyo que ha recibido no es suficiente para cubrir la pérdida total de su triciclo, don Jesús Hernández González se ha mostrado contento y agradecido por las múltiples muestras de cariño y respaldo por parte de la ciudadanía, gestos que asegura le devuelven la esperanza y lo motivan a volver a empezar, pese a la adversidad que enfrenta.

Jesús Hernández González fue víctima, como muchas personas más, del robo de su triciclo con que vendía hotcakes en el Centro Histórico de Huauchinango. De acuerdo con la información proporcionada de familiares, la unidad fue sustraída de un estacionamiento particular sobre la calle Hidalgo y, pese a que pagaba una renta por noche, la propietaria no se hizo responsable.

Don Chuy envió un mensaje a quienes se han solidarizado con él: “Todo lo que me dieron fue con mucho cariño y eso no se olvida.

Gracias por no dejarme solo”, expresó, al tiempo de desear bendiciones a todas las personas que se han sumado a esta muestra de apoyo.

Tal vez, la generosidad, solidaridad y el espíritu navideño ayuden a don Chuy a recuperar sus elementos de subsistencia…pero ¿y el ayuntamiento de López Angulo?, ¿por qué el DIF municipal se ha mostrado totalmente omiso ante una persona de la tercera edad en situación vulnerable, pese a su presupuesto anual de 8 millones 325 mil pesos?: Ni como ser humano sirve

Lamentablemente, no es la primera vez que el gobierno y DIF de Huauchinango abandonan a personas de la tercera edad necesitadas de apoyo urgente, concreto, lo que ratifica que su alcalde no sirve como ser humano y mucho menos en el gobierno. ¿Qué demonios pensaban los huauchinanguenses cuando volvieron a votar a por él?, ¿que bastaba con quitarle la camiseta del PRI y ponerle la de Morena, para que se volviera pensante, sensible, con visión de estado?.

DEBATE SE TOMA UN BREVE RECESO NAVIDEÑO

Lo sé, tal vez sea inmerecido, pero DEBATE se tomará el receso navideño y estará de vuelta en enero próximo. La labor informativa de Desde Puebla continuará invariable estos días, con la misma intensidad y apego a la veracidad,