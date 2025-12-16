La grandeza del Toluca FC y su doceava estrella: Ecos de un triunfo MERITORIO Y MERECIDO

DEBATE

El domingo pasado, con enorme dramatismo y emotividad, después de un global empatado a dos goles en una de las finales más cerradas y peleadas de los últimos años, el Toluca FC venció 9-8 a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en la serie de penales, para obtener su doceavo título de la Liga Mx y empatar a las Chivas Rayadas de Guadalajara: Suinaga ratifica a Mohamed y se ilusiona con la CONCACAF tras el bicampeonato

La victoria de Antonio “Turco” Mohamed y sus muchachos fue la primera vez que los diablos rojos ganan una tanda de penales en la portería en que se ejecutaron; es decir, la contraria a donde se asienta la porra más famosa del campeón: La Perra Brava.

En dicha meta solamente se había decidido un título mediante la serie de penaltis, en el torneo Invierno 2000, cuando Morelia derrotó a los choriceros en su ÚNICO campeonato de liga, que impidió que ese Toluca se convirtiera en el primer bicampeón en los torneos cortos, ya que en la competencia veraniega los diablos rojos habían apabullado a Santos en la final.

De los 9 goles que dieron el campeonato al Toluca durante dicha tanda de penales, 6 fueron de elementos mexicanos (Vega 2), Jesús Gallardo, Diego Barbosa, Osvaldo Virgen y Fernando Arce jr. Los tres últimos son muy jóvenes y Virgen y Arce jugaron poco durante el torneo, pero lograron vencer a un portero, Nahuel Guzmán, que NUNCA HABÍA PERDIDO una serie de penaltis en la final.

Para ganar el título doce, los diablos rojos tuvieron que venir de atrás en todas las series de liguilla, ya que empezaron perdiendo 0-1 contra Ciudad Juárez y Monterrey y 0-2 ante Tigres, pero lograron darle vuelta a todos los obstáculos, incluidas las lesiones de elementos titulares e importantes, como Alexis Vega, Luan García, Bruno Méndez: Toluca bicampeón, tras una maratónica serie de penales ante Tigres

BENDITOS PENALES EN EL INFIERNO

De las 7 definiciones de campeonato que la UANL no ha ganado (dos contra América, una ante Chivas, dos con Pachuca y en 1980 frente a Cruz Azul) NINGUNA se dio en serie de penaltis. De hecho, Nahuel Guzmán y sus tigres vencieron por esa vía a conjuntos autollamados “grandes”, como América (Apertura 2016) y UNAM (Apertura 2015)

A través de esa vía, hace muchos años (1981-82), UANL derrotó en el estadio Azteca al otrora poderosísimo Atlante, que en sus filas tenía a Evanivaldo Castro Cabinho, el jugador con más anotaciones en la historia de la liga profesional mexicana. Así que este conjunto regiomontano NUNCA había perdido una final en penaltis.

El domingo, Toluca se convirtió en el equipo con más campeonatos ganados (4) a través de los penales (Verano 1999 ante Atlas, Apertura 2008 contra Cruz Azul, Apertura 2010 frente a Santos). Incluso, de los 9 títulos ganados por los diablos rojos en torneos cortos, cuatro los obtuvo por esta vía de desempate, todos en su estadio: La Bombonera y/o Nemesio Diez.

De las cuatro series de penales ganadas por Toluca, las dos primeras (Atlas y Cruz Azul) fueron con el legendario Hernán Rolando Cristante Mandarino en la portería, en 2010 correspondió a Alfredo Talavera (Santos) y el domingo el guardameta fue Luis García (Tigres), quien –por cierto – llegó a los choriceros GRACIAS a la elección del propio Cristante.

Las dos coronas ganadas este año por el dueño de los diablos, Valentín Díez Morodo, le permiten llegar a seis (2002, 2005, 2008, 2010 y 2025 al cuadrado) desde que falleciera su padre, el histórico patriarca y protector del equipo, don Nemesio Diez Riega, quien obtuvo la misma cantidad (1966-67, 1967-68, 1974-75, veranos 1998, 1999 y 2000).

¡HASTA LOS CARRITOS DE HOT CAKES SE ROBAN EN HUAUCHINANGO!

Si usted tiene la mala fortuna de toparse con el presidente de Huauchinango, Rogelio López Angulo, además de cuidar su cartera, ¡dígale que lleva 4 años al frente del ayuntamiento y que urge que de verdad comience a priorizar la seguridad pública, porque hasta los carritos de hot cakes se roban!:¡Rogelio López Angulo se superó a sí mismo y aumenta la delincuencia en Huauchinango!

El fin de semana pasado, en la madrugada, a uno de los personajes más conocidos del centro de Huauchinango, don Chuchito, le robaron el carrito con el que desde 1978 se gana la vida a través de la venta de hot cakes. De acuerdo con vecinos y clientes habituales, no solo fue sustraído el carrito, sino también las herramientas indispensables para su trabajo, lo dejaron sin su principal fuente de ingreso.

Ante esta situación y la inseguridad en este municipio, la comunidad –no el gobierno “humanista” de Huauchinango y mucho menos López Angulo- comenzó a organizarse para brindarle apoyo y ayudarlo a recuperarse de esta pérdida. “Hoy más que nunca necesita de todos nosotros”, expresaron ciudadanos que han hecho un llamado solidario, para aportar lo que esté al alcance de cada persona y permitirle vivir con dignidad gracias a su trabajo.

Mientras el inútil y parasitario ayuntamiento es INCAPAZ de proteger en pleno centro del municipio a un hombre de la tercera edad, que honradamente vive de su trabajo, la gente común y silvestre de Huauchinango se movilizó en solidaridad con don Chuchito, para que regrese a la vendimia de deliciosos hot cakes, que además de permitirle una vida digna, le dan a la ciudad un toque íntimo y pintoresco: Huauchinango: Rogelio López Angulo no invierte en patrullas para seguridad