¡Rogelio López Angulo se superó a sí mismo y aumenta la delincuencia en Huauchinango!

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Cualquier “coach” o entrenador personal pregona que no hay mayor reto que el de superarse a sí mismo.

Por ende, a casi un año de iniciar su nueva administración, el neomorenista alcalde de Huauchinango, Rogelio López Angulo, puede sentirse más que “orgulloso”, después de que en el primer año de su segunda administración logró rebasarse a él mismo y que ¡aumentara la delincuencia en su municipio!.

Inexplicablemente reelecto por los huauchinanguenses en junio del 2024, López Angulo no solamente sin agarrarle el modo a la inseguridad, sino que permitió su incremento este 2025, como lo demuestran las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), que precisa que entre enero y agosto pasados el municipio acumuló 971 delitos, que implicaron un aumento mayor al 5 por ciento respecto a los 920 registrados en el mismo lapso, pero el año pasado.

Los delitos sexuales están entre los crímenes con mayor alza, porque de enero a agosto del 2024 se denunciaron 48 ataques de este tipo, incluyendo 6 violaciones simples. En igual lapso, pero del actual año, dicho indicador se elevó a 66 ataques, con 10 agresiones sexuales de ese tipo: Reportan desaparición de mamá e hija en Huauchinango

INCAPACIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL CONTRA LOS DELITOS SEXUALES, ROBOS DE COCHES Y MOTOCICLETAS, ETC

Sin que la policía municipal sepa, pueda o quiera hacer otra cosa, que no sea chocar sus propias patrullas, el robo de vehículos es cotidiano en Huauchinango. Entre enero y agosto del año pasado, se denunciaron 111 hurtos de este tipo, que se incrementaron a 129 en 2025: Imparable robo de vehículos en Huauchinango; se llevan un Nissan rojo

No solamente los dueños de automóviles deben redoblar sus precauciones en este municipio, también los que andan en motocicletas, que presentan un aumento notable en el hurto de este tipo de transporte, que en el período temporal detallado pasó de 35 casos en 2024 a 45 un año después: Rogelio López Angulo: Cuando la prioridad es CHINGAR a la gente…mientras el índice delictivo de Huauchinango sube ¡20 por ciento!

En su primer año como presidente reelecto, sin duda que López Angulo tiene mucho qué informar a los huauchinanguenses, aunque ello no necesariamente implique darles buenas noticias. A ver si se atreve a admitir su patética incapacidad de terminar el mercado municipal y de frenar a la delincuencia: Roban iglesia en la comunidad de San Juan, Huauchinango

SOCAVONES, GRAVE PROBLEMA EN LA COLONIA SAN MANUEL

Dicen que no hay mal que por bien no venga y en la colonia Jardines de San Manuel podría aprovecharse la ola de socavones, para promover lo que podría denominarse como “turismo científico”, gracias a los ENORMES Y PROFUNDOS HOYOS en el pavimento, que la EMPRESA PRIVADA Agua para Todos no enfrenta, pese a tener sus oficinas en esta misma zona.

Como lo demuestran las fotos que los mismos vecinos de San Manuel comparten en redes sociales, para denunciar el estado de su pavimento, que no solamente tiene baches, sino –incluso –socavones.

Esta colonia es una de las más tradicionales y pobladas de Puebla capital, con alrededor de 32 mil personas que viven, trabajan y/o circulan frecuentemente en ella y los vecinos están organizados, para enfrentar la problemática de inseguridad, baches y, en algunas calles, la falta de alumbrado dañen a los ciudadanos: Video: Félix Pallares confirma a La Paz, Cleotilde Torres, Jardines de San Manuel entre otras, como las colonias más inseguras en Puebla capital

En el caso de los socavones, muchos generados por obras inconclusas de Agua de Puebla, la gente de San Manuel podría aprovecharlos, promoverlos en redes sociales, para que científicos de México y otros países investiguen y vean si a través de los hoyos se puede llegar al centro del planeta, descubrir si hay algún tesoro enterrado o si se topan con alguna nueva especie de animal.