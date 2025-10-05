Imparable robo de vehículos en Huauchinango; se llevan un Nissan rojo

Abelardo Domínguez
Durante la mañana de este domingo, se reportó el robo de un automóvil (cuyas características corresponden a la imagen adjunta) en la colonia 3N, Huauchinango.
Según el reporte inicial, el hurto se efectuó en el interior de un taller mecánico.
Se solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para la localización del vehículo. Cualquier información relevante que ayude a su recuperación puede ser crucial.
