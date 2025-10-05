Acuden miles al Zócalo para escuhar a Sheinbaum

Excelsior

El Zócalo de la Ciudad de México se encuentra lleno de simpatizantes de Claudia Sheinbaum que acuden para la presentación del mensaje con motivo del primer año de la presidencia de la presidenta.

Desde primera hora, integrantes de los sindicatos Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mexicano de Electricistas (SME); de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM); la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).

Además se han cuentan desplegados contingentes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT).



El mitin comenzará a las 11:00 con el discurso de la presidenta Sheinbaum, se espera que tenga una duración aproximada de una hora y dará un recuento de los logros de la actual administración.