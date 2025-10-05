El desplazamiento de los palestinos en Gaza por la ofensiva de Israel es “un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial”

BBC News Mundo

El desplazamiento que ha experimentado la población de Gaza no tiene precedentes y es “diferente a cualquier otro desde la Segunda Guerra Mundial”, según declararon expertos a la BBC.

La falta de lugares seguros a los que trasladarse y los repetidos desplazamientos dentro de una zona pequeña y densamente poblada son extremadamente inusuales, según historiadores y académicos especializados en conflictos, migración forzada y derecho internacional.

Nueve de cada diez habitantes de Gaza han huido de sus hogares durante los dos años de guerra, según la ONU, mientras las fronteras permanecieron prácticamente cerradas.

Israel ha ordenado repetidamente a la gente que abandone zonas específicas, lo que ha provocado movimientos masivos de población. Afirma que estas órdenes forman parte de “medidas extraordinarias” para proteger a los civiles en sus ataques contra Hamás.

En promedio, las familias en Gaza se han mudado seis veces durante el conflicto, algunas hasta 19 veces, según sugiere una investigación del Consejo Danés para los Refugiados de 2024.

En las últimas semanas, la última ofensiva de Israel en la Ciudad de Gaza ha obligado, una vez más, a cientos de miles de personas a huir.

Como muchos habitantes de Gaza, Soha Musleh, una enfermera con dos niños pequeños, se ha visto apretada en una zona tras otra a medida que Israel ha ampliado sus operaciones, arrasando barrios enteros.

“En Gaza, los palestinos no tienen adónde ir. Se ven obligados a huir de un lugar inseguro a otro”.

Israel envía con frecuencia folletos, mensajes SMS y comunicaciones en redes sociales instando a los gazatíes a “evacuar” zonas específicas.

Durante la guerra, los ha instado a trasladarse a al-Mawasi, una pequeña zona costera arenosa con escasos servicios, que Israel ha designado como “zona humanitaria”, pero que ha bombardeado repetidamente.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a la BBC que los avisos de evacuación que emiten en Gaza se llevan a cabo “para proteger a los civiles” y “se permite a los residentes evacuar por su seguridad a través de las rutas y corredores de evacuación designados”.

Afirman que operan de conformidad con el derecho internacional. Las FDI acusan a Hamás de “incrustarse en el entorno civil” y dicen que no atacan áreas humanitarias pero que actúan contra amenazas y actividades militares dentro de ellas.