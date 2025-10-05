Resumen de noticias de las negociaciones de paz y devolución de rehenes este sábado 4 de octubre

CNN Mundo
Lo que se sabe
- Trump pide acción rápida: el presidente de EE.UU., Donald Trump, mantiene la presión tanto sobre Israel como sobre Hamas para avanzar con su plan de alto el fuego en Gaza. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, viajarán a Egipto este fin de semana para discutir la propuesta, según dos funcionarios estadounidenses.
- Respuesta de Hamas: Hamas acordó “inmediatamente” entrar en negociaciones para la liberación de todos los rehenes, pero no aceptó la propuesta de Trump de manera incondicional, y un acuerdo final de alto el fuego aún está lejos de ser seguro.
- Reacción de Netanyahu: en un discurso, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó optimismo de que todos los rehenes serán liberados en cuestión de días, mientras las fuerzas israelíes permanecen desplegadas en lo profundo de Gaza.
- En Gaza: a pesar de la afirmación de Trump de que Israel ha “detenido temporalmente” los bombardeos en Gaza, decenas de personas han muerto el sábado en ataques israelíes, según información de los hospitales de Gaza.
