Trump asegura que Israel y Hamas “han firmado primera fase de nuestro Plan de Paz”

EL UNIVERSAL

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que “Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz.

En Truth Social, añadió que “esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera”.

De acuerdo con el diario Times of Israel, el acuerdo será firmado este jueves. Fuentes del medio informaron que Hamas se comprometió a liberar a todos los rehenes que aún tiene en su poder.

La organización islamista y otras milicias gazatíes mantienen secuestrados a 48 rehenes en el enclave, de los cuales unos 20 siguen vivos, según las autoridades israelíes.

Tras el posteo de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió una declaración, señalando: “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, en alusión a los rehenes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, posteó: “Los mediadores anuncian que esta noche se llegó a un acuerdo sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda”.

Fuentes israelíes dijeron a CNN que se prevé que los rehenes israelíes sean liberados el sábado o domingo.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos dijo recibir con “entusiasmo, esperanza y preocupación” el anuncio de Trump de un acuerdo para liberar a sus seres queridos del cautiverio de Hamas y poner fin a la guerra en Gaza.

Netanyahu agradece a Israel por su “coraje y sacrificios”

“Se trata de un avance importante y significativo hacia el regreso de todos, pero nuestra lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén”, afirmó el grupo en un comunicado.

En su cuenta de X, Netanyahu dijo que “mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes”.

El primer ministro israelí agradeció a los soldados y fuerzas de seguridad de su país, “gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día”.

Asimismo, agradeció “desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos”.

Hamas recalca la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

En un comunicado, Hamas confirmó que se llegó a un acuerdo “que estipula el fin de la guerra en Gaza, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”.

La organización islamista agradeció a Catar, Egipto y Turquía por su papel de mediadores, y también agradeció a Trump.

“Valoramos los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump, que busca poner fin definitivamente a la guerra y lograr la retirada completa de la ocupación de la Franja de Gaza”, señala el comunicado.

La organización islamista instó a los mediadores a obligar a Israel “a cumplir plenamente los requisitos del acuerdo y no permitir que eluda o retrase la aplicación de lo acordado”.