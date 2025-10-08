Mundial Sub-20: Día, horario y dónde ver el México vs Argentina en Cuartos de Final

EXCELSIOR

La Selección Mexicana Sub-20 continúa su paso firme en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Eduardo Arce logró una contundente victoria de 4-1 sobre el anfitrión, con goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, resultado que le permitió avanzar a los Cuartos de Final, donde enfrentará nada menos que a Argentina, una de las grandes potencias del torneo.

El Tri juvenil mostró carácter y madurez en Valparaíso, superando los momentos de presión que impuso el público local y un Chile decidido a no despedirse temprano. Con este resultado y con su siguiente duelo ante la Albiceleste, México confirma su condición de candidato al título y se mantiene como uno de los equipos más sólidos y equilibrados del certamen.

Más allá del marcador, el conjunto mexicano ilusiona por su estilo de juego: ofensivo, dinámico y con una notable evolución colectiva. Cada línea ha mostrado crecimiento, especialmente en la zona defensiva y en el mediocampo, donde el orden, la intensidad y la confianza han sido clave para mantener el control de los partidos. El próximo enfrentamiento ante Argentina pondrá a prueba ese nivel, en un duelo que promete ser de los más emocionantes del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

FECHA, HORARIO Y SEDE DEL PARTIDO MÉXICO VS ARGENTINA

Tras sellar su clasificación, la Selección Mexicana ya conoce a su próximo rival: Argentina, que viene de golear 4-0 a Nigeria en los Octavos de Final. El duelo promete ser uno de los más esperados del Mundial Sub-20 de Chile 2025, enfrentando a dos potencias del continente en busca de un lugar entre los cuatro mejores del mundo.

El partido se disputará el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas del centro de México, en el Estadio Nacional de Santiago, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol chileno. El encuentro será transmitido por Canal 9 en televisión abierta y por ViX Premium en streaming.

UN DUELO DE PODERES ENTRE DOS CANDIDATOS AL TÍTULO

México llega con confianza y argumentos futbolísticos, mientras que Argentina atraviesa un gran momento bajo la dirección de Diego Placente, con figuras como Maher Carrizo, Alejo Sarco y Mateo Silvetti, quienes brillaron ante Nigeria.

Será una auténtica prueba de fuego para el conjunto tricolor, que buscará mantener la fórmula que lo ha llevado hasta esta instancia: solidez colectiva, intensidad en las bandas y efectividad frente al arco. Con jugadores como Gilberto Mora, Tahiel Jiménez e Iker Fimbres en gran momento, el Tri Sub-20 sueña con dar un golpe histórico y seguir avanzando en su camino hacia la gloria mundialista.