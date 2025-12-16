El Tenorio Cómico llega a Puebla

EL CONFESIONARIO

La verdad les tengo que adelantar su Navidad porque ya saben cómo los quiero y es que el Tenorio Cómico llegará a Puebla con un espectáculo que combina humor, sátira y crítica social con la participación especial de Las Perdidas y Abelito.

Esta puesta se presentará en Puebla el próximo 26 de marzo de 2026 en el teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP.

El elenco: Freddy Ortega, Germán Ortega, Raul Araiza, Albertano, Abelito, Paola Suárez, Wendy Guevara, Karina Torres, Ricardo Margalef, Pierre Angelo, Pepe Magaña, José Luis Guarneros, Lenny Zundel.

El Tenorio Cómico es una obra teatral de comedia que surge como una parodia del clásico Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Mantiene la estructura y los personajes principales de la obra original, pero los transforma mediante el humor, la sátira y la picardía, adaptándolos a situaciones actuales y a referencias de la vida cotidiana.

En esta versión, Don Juan deja de ser el galán romántico solemne para convertirse en un personaje burlón y exagerado; Doña Inés adopta una actitud más desenfadada; y figuras como Don Luis Mejía, Don Gonzalo y Doña Brígida se prestan al juego cómico, rompiendo constantemente la cuarta pared y haciendo cómplice al público.

La obra se caracteriza por el uso de chistes, improvisación, dobles sentidos y referencias contemporáneas, lo que la convierte en un espectáculo ágil y cercano, ideal para todo tipo de público adulto. Aunque se burla del drama original, El Tenorio Cómico conserva la esencia del mito de Don Juan, demostrando cómo un clásico puede reinventarse sin perder vigencia.

Aquí la lista completa de los costos para que se los pidan a Santa Claus o a Los Reyes Magos (Precios + Cargos por servicio): VIP Centro: Dos mil 100 pesos, VIP Lateral: Dos mil 100 pesos, Preferente: Mil 700 pesos, Luneta: Mil 350 pesos, Platea: 850 pesos.

Y como les dije al inicio de esta columna esta semana como regalo adelantado de navidad tengo 10 pases dobles para que vayas a disfrutar de esta puesta en escena donde no pararas de reír.

¿Quieres ganarte tu pase doble?

Lo único que tienes que hacer es compartir esta nota en tus redes sociales, seguirme en Instagram @RayZubiri y enviarme por MD la captura de que compartiste y listo, te contestaré para confirmar que ganaste tu acceso.

LA CELDA DE LOS MILAGROS

Una historia sobre el amor de un padre, la inocencia y la esperanza llegará a nivel nacional a los cines mexicano a cines este 25 de diciembre bajo el sello Cinépolis Distribución.

Omar Chaparro encabeza el elenco en una de las interpretaciones más emotivas de su carrera, acompañado por un reparto que reúne a figuras destacadas del cine mexicano y latinoamericano como Mariana Calderón, Gustavo Sánchez Parra (Amores Perros); Natalia Reyes Reyes (Terminator: Dark Fate); Sofia Álvarez (El Diario); Arturo Ríos (La Casa de las Flores); Marco Treviño (Pancho Villa: El Centauro del norte); Biassini Segura (Medusa), entre otros.

“La celda de los milagros” que propone un viaje emocional hacia los rincones más oscuros —y luminosos— del espíritu humano. Dirigida por Ana Lorena Perez Ríos (Como agua para chocolate) y escrita por Patricio Saiz, la película se adentra en la historia de Héctor que lo interpreta Omar Chaparro, un hombre con una condición neurológica que se destaca por ser un padre ejemplar. Debido a una confusión, Héctor será acusado injustamente de un crimen que no cometió, pero que querrán que lo pague con su propia vida. Dentro de la cárcel, el carisma y la bondad de Héctor le ayudarán a ganarse el cariño de sus compañeros de celda que velarán por él, en lo que buscan manera de poder hacer que salga de la cárcel y pueda reunirse con su hija Alma de nuevo.

La cinta reúne a un equipo creativo de primer orden, encabezado por Jonny Torres (La vorágine) en el diseño de producción y Paulo Pérez (Cien años de soledad) en la dirección de fotografía. Su mirada conjunta construye un universo visual donde la crudeza de una cárcel clandestina convive con la ternura de un lazo inquebrantable entre padre e hija.

El proyecto es impulsado por Secuoya Studios y Black Sheep Productions, en coproducción con The42Film, Rocks&Ruz, Angostura y N&L Film. A ellos se suman los productores Raúl Berdonés, Pablo Jimeno, Alberto Müffelman (El diario) y Juan Mayne, así como los productores ejecutivos Mónica Aguirre (La reina del sur), Paula P. Manzanedo (Dive), Daniel Hernández, Julieta Luján (Iconoclastas), Miguel Ruz, Jordi Roca (Nowhere) y Jeff Glaser (Narcos).

Juntos han consolidado una colaboración internacional que da vida a una película profundamente mexicana en esencia y latinoamericana en su vocación, construyendo un puente creativo que potencia la fuerza emocional y la ambición narrativa del proyecto.

En el centro de esta historia se encuentra Omar Chaparro (No manches Frida), quien encarna a Héctor. Lo acompaña Mariana Calderón como Alma, una niña cuya mirada ilumina incluso los espacios más oscuros.

El reparto se completa con un conjunto de intérpretes que aportan fuerza, humanidad y matices a cada rincón del relato: Gustavo Sánchez Parra (Amores Perros) como el Tigre; Natalia Reyes Reyes (Terminator: Dark Fate) como la maestra Ingrid; Sofia Álvarez (El Diario) como Yadira; Arturo Ríos (La Casa de las Flores) como Iván; Marco Treviño (Pancho Villa: El Centauro del norte) como el director Navarro; Biassini Segura (Medusa) como Pedro, entre otros.

Rodada en diversas locaciones de Colombia —Bogotá, Bojacá, Cajicá, Zipacón y Guasca—, la película recrea con minuciosidad la atmósfera de un pequeño pueblo en el sur de México. Más de 350 personas participaron diariamente en un rodaje que combinó complejidad técnica con una fuerte visión artística.

Esta semana tengo 20 pases dobles para que vayas a disfrutar de esta película este 17 de diciembre a las 19:30 horas en Cinépolis Boulevard.

Lo único que tienes que hacer es compartir esta nota en tus redes sociales, seguirme en Instagram @RayZubiri y enviarme por MD la captura de que compartiste y listo, te contestaré para confirmar que ganaste tu acceso.

